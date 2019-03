Como empreender com compliance

11/03/2019 – A etimologia da palavra compliance, originária na década de 90, sugere que empresas de todos os portes estejam absolutamente alinhadas às normas, controles – internos e externos – bem como atentas às políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio em que atuam. Segundo Gutemberg Leite, especialista em Gestão e Direito Empresarial, empreendedorismo e inovação são ações que, ao longo do tempo, sofreram adaptações que não vem sendo acatadas devido a fatores oriundos da pouca atenção devida a essa etimologia, fato que tem acarretado em uma ausência completa ou parcial frente ao estabelecimento de formas mais éticas no pensar e no agir por parte das empresas e organizações.

Leite defende o compliance como sendo o único caminho aos que buscam construir um negócio sólido, com sucesso duradouro e com vistas às altas performances. Para alcançar tais resultados, será preciso um comprometimento com a criação de uma nova cultura interna (código de ética) da empresa, para que seja firmada a transparência necessária frente às obrigações trabalhistas, tributárias e fiscais que lhes cabe.

“A dificuldade nesse sentido, porém, parece ter se instalado no universo empresarial, devido ao fato de que princípios éticos, provavelmente por sua natureza filosófica, variam entre formas que divergem em quesitos de comportamentos e de valores, fato que obriga os empreendedores de todos os ni­chos de mercado a mesclarem seus princípios e condutas, adotando ações em conformidade com o meio social onde suas empresas encontram-se inseridas”, explica o especialista.

Faz-se necessária uma atuação centrada no gerenciamento de riscos, durante todas as fases do negócio, de forma que irregularidades sócio econômicas, políticas, legais e tributárias não sejam instauradas e perpe­tuadas, com o objetivo de evitar que impactos negativos atinjam as empresas, colocando tudo a perder.

Leite ressalta que os empreende­dores devem se manter atentos sobre o “ser empreendedor com compliance” e utilizar esse conhecimento “como uma ferramenta básica operacional e auxiliar de boas práticas a tudo que já possa ser concebido como ordem para execução em seus negócios empreendedores”, posto que assim haveria uma garantia de cumprimento legal resultante de uma transparência que os exima da obrigação de arcar com as pesadas multas e sanções correlatas à não precaução como princípio ético corporativo.

Em seu artigo “A importância do Compliance no empreendedorismo”, no livro Manual completo de empreendedorismo (Literare Books International), Gutemberg Leite define quatro questionamentos que antecedem a efeti­vação de uma startup e que devem ser analisadas à luz das práticas do Compliance:

1. Descoberta (Impulso para tomada de decisões geradoras de impacto):

Meus clientes esperam quais garantias seguras do negócio?

2. Validação (Atuar repensando o modelo de negócio):

Qual seria a melhor maneira de me posicionar frente às exigências do meu mercado?

3. Escala (Observar o foco no crescimento e controle de mudanças)

O que eu sei realmente fazer pode ser diversificado no momento atual do meu negócio?

4. Eficiência (Fazer mensurações observando o desempenho)

Como meus indicadores (operacionais, de custos e financeiros) estão de acordo com as exigências de Compliance?

Sobre Gutemberg Leite

Mestre em Ciências da Comunicação, pós-graduado em Comunicação Jornalística pela Faculdade Cásper Líbero e especialização em “Novas Tecnologias da Comunicação” pela Universidade da Flórida, Estados Unidos. Pós-graduado em Administração com ênfase em Recursos Humanos pela FECAP e em Direito Empresarial pela EPD–Escola Paulista de Direito. Administrador de Empresas e Jornalista. Certificado em Coaching pelo IBC – Instituto Brasileiro de Coaching e em Mentoria Empresarial pela Valor Empresarial. Iniciou a carreira em Recursos Humanos em 1969, tendo atuado em empresas nacionais e multinacionais até 1982, em recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento organizacional. Em 1983, fundou o Grupo Meta RH, empresa especializada em serviços de recursos humanos. Coautor dos livros Ser+ inovador em RH, Gestão de pessoas e comunicação, da Editora Ser Mais e, com Fábio França, A comunicação como estratégia de Recursos Humanos, Editora Qualitymark, em sua segunda edição.

Manual completo de empreendedorismo

Coordenação editorial: Alexandre Sita e Elissandro Sabóia

Literare Books International – 1ª edição – 440 páginas – 2018 – R$ 69,80

Formato: 16x23cm

ISBN: 978-85-9455-058-3

Fonte: Literare Books