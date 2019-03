Profissionais do Texto é finalista do TOP Mega Brasil

08/03/2019 – Mais uma vez, a Profissionais do Texto, mantenedora do NN, é escolhida pelo voto dos profissionais de Comunicação como uma das finalistas do TOP Mega Brasil.

Com sede na Capital do Brasil, a agência concorre na categoria TOP 5 Região Centro-Oeste. “Este é um dos mais importantes prêmios da área de Comunicação do Brasil e é uma honra estarmos sempre cotados entre as melhores e lado a lado com empresas gigantes do setor (colocação obtida na votação do 1º turno do prêmio)”, diz Sergio Cross, sócio e diretor da agência.

Pra variar, a concorrência será bem acirrada na votação do 2º turno, que será encerrada em 19 de março.

Esperamos contar com seu voto. Se você é do setor de Comunicação e Imprensa pode se habilitar a votar. É só enviar um e-mail para premio@maxpress.com.br e solicitar o link para a votação.

Agências da RBGI estão entre as selecionadas

Além da Profissionais do Texto, várias outras agências que fazem parte da RBGI – Rede Brasileira de Gestão de Imagem também estão entre as finalistas. É o caso da Press à Porter, da ETC Comunicação, Febre, Novità, Usina de Notícias, AD2M, ATcom, Flamma e Tríade.

A RBGI comprova, assim, que reúne profissionais e empresas de alta qualidade em prol da Comunicação Corporativa.

#ProfissionaisdoTexto #TOPMegaBrasil #RBGI