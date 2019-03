Wabtec conclui fusão com GE Transportation

27/02/2019 – A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunciou a conclusão da sua fusão com a GE Transportation, anteriormente, uma unidade de negócios da GE (NYSE: GE). A fusão estabelece a Wabtec como uma empresa Fortune 500 e a consolida como uma líder global em transporte, ao combinar a gama de produtos para sistemas ferroviários de passageiro e carga com os serviços e soluções digitais de ponta da GE Transportation para locomotivas e indústrias de mineração, marítima e energia estacionária. A Wabtec também será incluída no índice S&P 500.

Raymond T. Betler, presidente e CEO da Wabtec, disse: “Estamos muito animados por completar esta fusão. Esta é uma oportunidade única de reunir quase quatro séculos de experiência coletiva para criar uma líder tecnologicamente avançada com um conjunto complementar de recursos para mover e melhorar o mundo. Nossas equipes fizeram progressos significativos no planejamento da integração e esse processo só fortaleceu nossa confiança no potencial de criação de valor dessa combinação. Hoje, somos uma empresa mais forte e mais diversificada, pronta para melhor atender os nossos clientes ao redor do mundo e aproveitar novas oportunidades de crescimento em um ponto atraente do ciclo do setor”.

A empresa combinada, com expectativa para geração de receita em torno de US$ 8 bilhões em 2019, tem um atraente perfil de crescimento, especialmente, à medida que as condições de mercado melhoram nas indústrias em que atende. A Wabtec traz ao mercado uma base instalada robusta de mais de 23.000 locomotivas em todo o mundo, um extenso alcance global, um forte mix de produtos e serviços, assim como recursos aprimorados para impulsionar a inovação mais rapidamente nas principais áreas de crescimento do mundo. A cultura da empresa e uma experiente força de trabalho global irão alavancar os valores de inovação, colaboração, inclusão e melhoria contínua, para ajudar a resolver os desafios mais difíceis de seus clientes.

Fonte: JeffreyGroup Latin America