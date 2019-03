Plataforma brasileira de jogos investe mais de 500 mil reais em expansão

28/02/2019 – A Nuuvem, plataforma digital líder em jogos de PC na América Latina com mais de 1,6 milhão de usuários, expande sua operação no território e passa a atuar oficialmente na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e México. Agora, os usuários destes países podem comprar jogos na loja com preços na moeda local, além de contar com promoções exclusivas e atendimento ao cliente em espanhol.

Com um investimento de mais de R$ 500 mil para reforçar a presença local nos seis países, a expectativa é obter um crescimento de até 300% nas vendas na região, tornando a América Latina responsável por 50% das vendas da companhia, além de uma expansão de cerca de 30% no mercado global até 2019. Apesar da empresa contar hoje com clientes de mais de 100 países, o Brasil ainda é o principal mercado para a Nuuvem.

“Selecionamos inicialmente estes territórios, não somente por se tratarem de mercados com similaridades ao brasileiro, mas que, apesar de países como Argentina, Peru, Chile, Colômbia e Equador movimentarem mais de US$ 1 bilhão anualmente, ainda são deixados de lado pelos principais players de games da indústria”, comenta Fernando Campos, sócio e CEO da Nuuvem.

Segundo dados da Newzoo, o crescimento médio do mercado de games na América Latina é de 20% ao ano, movimentando US$ 4,1 bilhões de dólares. “O México é o país da região com a maior receita do segmento, ultrapassando US$ 1,6 bilhão em vendas em 2017, seguido pelo Brasil, com US$ 1,5 bilhão no mesmo ano”, complementa o executivo.

A expansão permitirá que os consumidores destes países tenham como opção de compra uma empresa com atuação local, que irá possibilitar a oferta de jogos a um valor justo em cada território. O objetivo é combater as práticas de mercado paralelo ao oferecer produtos legítimos e um suporte especializado ao cliente, em seu idioma local. “Nosso suporte ao cliente é reconhecido por ser o melhor do segmento no Brasil e agora poderemos garantir a mesma atenção aos consumidores da América Latina”, afirma Fernando.

Com mais de 30 opções de pagamento globalmente, como PayPal, cartão de crédito e até mesmo pagamento em dinheiro, a expansão faz parte do plano de crescimento da Nuuvem na América Latina, iniciada em agosto de 2018 com a aquisição do SplitPlay, primeira e maior startup brasileira para venda e distribuição de games desenvolvidos no País.

Fonte: Egg&Bacon