Plataforma agilizará importação de produtos chineses

06/09/2018 – A Meorient, empresa organizadora das duas maiores feiras de negócios da China no Brasil – a China Machinex e a China Homelife -, anuncia o lançamento da plataforma de negócios 020 para que as empresas brasileiras de pequeno e médio portes importem produtos chineses diretamente das matrizes. A plataforma 020, que funcionará ininterruptamente com assistência em português, terá cerca de 12 mil fornecedores/fabricantes chineses que venderão mais de 150 mil produtos.

“A economia brasileira está em recuperação e, com as sanções do governo americano, o Brasil passa a ser cada vez mais uma excelente opção para os negócios chineses”, diz o diretor da Meorient, Binu Pilai. “Os varejistas e fabricantes brasileiros estão cada vez mais interessados em produtos chineses de alta qualidade”, explica, resultando em um aumento de 25% no número de empresas presentes nas das feiras.

A Meorient investe cerca de US$ 25 milhões ao ano em feiras organizadas em 13 países em desenvolvimento para ampliar negócios com a China. No Brasil, a China Machinex e a China Homelife estão em sua 5ª edição e estarão abertas para visitação de 19 a 21 de setembro na São Paulo Expo.

China HomeLife Brazil 2018 e China Machinex Brazil 2018 aumentam 25%

A 5a. edição das maiores feiras de negócios da China desembarca no Brasil em setembro

Pelo 5º ano consecutivo, centenas de empresários chineses vêm para fazer negócios no Brasil trazendo produtos que vão da decoração à maquinário pesado tendo como foco empresas de médio e grande porte brasileiras.

A China HomeLife e China Machinex Brazil 2018 acontecerão de 19 a 21 de setembro, no São Paulo Expo, na Rodovia Imigrantes, recebendo mais de 600 empresários chineses fabricantes de mais de 4.700 produtos. Este ano, além do crescimento de 25% no número de empresas, as feiras terão novas áreas como equipamentos médicos, cabos e equipamentos de comunicação e energia solar, e novidades em TVs, produtos para pets, soluções inovadoras para a área da construção como sanitários inteligentes e produtos automotivos.

Os visitantes terão a oportunidade de fazer negócios com fornecedores de padrão internacional escolhidos pelo governo chinês para apresentar produtos que já são comercializados regularmente em grandes mercados como Europa e Estados Unidos.

Em 2017, mais de 9 mil pessoas de todos os cantos do Brasil visitaram as feiras. As rodadas de negócios, acompanhadas por tradutores, aumentaram 50% em relação a 2016.

“A cada ano, aumentam os negócios em nossas feiras, o que mostra que a economia brasileira começa a estabilizar seu crescimento. Queremos ampliar cada vez mais nossos negócios com o Brasil e fazer com que esta seja uma das maiores plataformas de negócios da China com o Brasil das pequenas e médias empresas”, comenta Binu Pilai, diretor da Meorient, empresa organizadora do projeto China HomeLife e Machinex por 13 países em desenvolvimento no mundo.

“Estas feiras se transformaram em um evento importante para o calendário de encomendas dos fabricantes e importadores de produtos de alta qualidade da China, tanto é que, a cada ano, vemos um aumento de 25% no número de compradores em nossos eventos”, comenta Anselmo Carvalho, da Exposolutions, braço organizador do evento em nome da Meorient.

