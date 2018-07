Número de estabelecimentos de saúde particulares cresce 5,1% no Brasil

13/06/2018 – O mercado brasileiro de saúde é visto como um dos mais promissores do mundo para quem deseja empreender, devido ao envelhecimento progressivo da população e a escassez de atendimento do sistema de saúde pública, fazendo com que a demanda no sistema privado cresça cada vez mais. Somente em dezembro do ano passado, o número de estabelecimentos de saúde particulares teve alta de 5,1% em comparação ao mesmo período de 2016, segundo dados da Federação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e Demais Estabelecimentos do Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (FEHOESP). O desempenho positivo desse setor tem atraído cada vez mais profissionais da área da saúde para o empreendedorismo.

Clínicas particulares cresceram 8,1%

O levantamento da FEHOESP também apontou que as clínicas particulares cresceram 8,1% e os consultórios médicos tiveram aumento de 4,1%, no ano passado. A boa performance deste setor no cenário da saúde também está atrelada à inclusão de ferramentas tecnológicas e a investimento em capacitação, que ajudam a facilitar a gestão do negócio. No entanto, muitos profissionais da área como médicos e dentistas ainda encontram obstáculos para conseguir garantir a sobrevivência de suas clínicas, devido à falta de conhecimento em gestão e administração financeira.

Após enfrentar dificuldades para gerir o seu primeiro consultório, o médico Marcus Carvalho, decidiu estudar sobre administração e gestão, e depois de diversos cursos na área, fez o MBA em Gestão de Negócios na Fundação Dom Cabral, uma das mais renomadas escolas de negócios do mundo. O empresário percebeu que outros profissionais da saúde estavam passando pelas mesmas dificuldades, então teve a ideia de criar a Sucesso Médico – plataforma que fornece conteúdos gratuitos sobre gestão, finanças, marketing e atendimento, além de mentorias e cursos pagos, para quem deseja empreender na área. “Enfrentei muitas dificuldades durante a minha trajetória como empreendedor, pois na faculdade de Medicina não existem disciplinas voltadas ao empreendedorismo”, comenta Carvalho.

Com foco na capacitação de médicos, dentistas e outros profissionais da área que desejam empreender, a empresa conta com mais de 15 mil profissionais da saúde cadastrados, faturou R$ 500 mil no ano passado e prevê movimentar R$ 2 milhões em 2018. “Somos uma empresa de desenvolvimento e potencialização da carreira do médico brasileiro, pois o mercado de estabelecimentos privados de saúde é responsável por grande parte dos investimentos no País, movimentando mais de R$ 90 bilhões por ano”, explica Carvalho. A Sucesso Médico também promove encontros com especialistas da área que palestram sobre diversos temas que envolvem esse mercado, além disso, proporciona workshops em que os profissionais podem colocar em prática o conteúdo aprendido.

Fonte: Missão Comunicação