DF começa o ano com a criação de 2.831 empregos

05/03/2018 – O Distrito Federal começou o ano de 2018 com acréscimo nos empregos formais. O estado fechou o mês de janeiro com saldo positivo de 2.831 vagas, uma variação positiva de 0,37%. Foi o décimo melhor desempenho do país. O principal responsável por esse resultado foi o setor de Serviços, que abriu 2.632 postos. Os dados estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

Desempenho nacional – no Brasil, o saldo do mês de janeiro ficou positivo em 77.822 vagas, um aumento de 0,21% em relação ao estoque de dezembro de 2017. Esse resultado decorreu de 1.284.498 admissões e de 1.206.676 desligamentos.

Nos últimos 12 meses, também houve aumento de empregos. O acréscimo foi de 83.539 vagas, que representam um crescimento de 0,22% em relação ao estoque que havia em janeiro de 2017.

“Os dados do Caged mostram que as medidas tomadas pelo governo para recuperação da economia e dos empregos foram acertadas e estamos no caminho certo”, avalia o ministro do Trabalho em exercício, Helton Yomura.

Fonte: Ministério do Trabalho