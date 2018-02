SP inova com clube de assinaturas para hortifrútis

08/02/2018 – Para combinar comodidade e garantia de frescor alimentar ao consumidor, o serviço Horta na Cesta (www.hortanacesta.com.br) entrega kits com hortifrútis recém-colhidos de produtores agrícolas.

O serviço funciona como um clube de assinaturas em que o cliente recebe semanalmente cestas pré-montadas com uma seleção de produtos variados, entre orgânicos, hidropônicos e outros. “No caso das folhas, que estragam com maior rapidez, entregamos em menos de 24h depois de apanhadas”, explica João Antônio Amorim, fundador da empresa.

Kits P, M e G

O assinante pode escolher os kits nos tamanhos P, M ou G (Pequeno, Médio ou Grande). Os valores mensais variam de R$ 144,60 a R$ 299,60 por mês, incluindo a entrega São priorizados os itens da estação, para garantir o frescor dos ingredientes, e o consumidor pode substituir os produtos que não faça questão pelos de sua preferência.

A cesta básica deste começo de ano, por exemplo, contém um pé de alface americana, um maço de cheiro verde, 600g de batatas, quatro beterrabas, quatro cebolas, três milhos verdes, um abacaxi, dois abacates, um mamão papaia e seis bananas. “Isso proporciona uma mesa diversificada, colorida e saudável”, diz.

Menos intermediários entre produtores e consumidores

Segundo ele, o valor pode se situar até 20% abaixo do praticado pelos hipermercados, “principalmente se consideramos a comodidade de receber esses produtos em casa, semanalmente”, destaca Amorim. Por ter menos intermediários e ir quase diretamente do produtor para a mesa, o Horta na Cesta consegue manter preços competitivos, explica. Para completar, o kit inclui dicas de receitas contendo os ingredientes inclusos.

O serviço de entrega engloba a maior parte da capital paulista e cidades como São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Suzano, Jacareí e Guararema. Com pouco mais de dois anos de atividades, o clube de assinaturas tem expectativa de chegar a mil clientes até o começo do segundo semestre, quando deve ser ofertada uma opção apenas com frutas, legumes e verduras orgânicas.

Fonte/Foto: Pressworks