Empresas brasileiras podem ter acesso a 10 milhões de euros em VAT

28/02/2018 – Mais de cinco bilhões de euros por ano na União Europeia aguardam por pedidos de restituição de empresas do mundo todo, mas não são reclamados. Poucas companhias no Brasil têm consciência de que poderiam solicitar à UE a restituição do Value Added Tax (VAT), o equivalente no Brasil ao ICMS (Impostos de Circulação de Mercadorias e Serviços), cobrado de inúmeros gastos feitos em viagens de negócios. A meta do grupo CB VAT, especializado em restituição de impostos, é recuperar às companhias brasileiras 10 milhões de euros até 2021. O valor equivale a cerca de R$ 40 milhões no câmbio de hoje.

“O nosso foco inicial são grandes e médias empresas internacionais no Brasil que têm comércio e negócios com empresas no exterior, em particular, na União Europeia”, afirma John Newfield, diretor financeiro global do grupo CB VAT. Segundo o executivo, praticamente todos os gastos de viagens internacionais são passíveis de restituição do imposto sobre serviço – hotel, alimentação, conferências, aluguel de carros, publicidade, entre outros. As taxas do VAT variam de 8% a 25%, conforme o serviço e o país envolvido. “Estamos falando de uma importante oportunidade de recuperar receitas. E muitas empresas sequer imaginam que tenham direito a elas e, quando o sabem, não sabem como proceder, pois a legislação local difere de país a país. Estamos aqui para solucionar esse desafio”, resume ele.

Sem pagamento prévio

A CB VAT possui 150 especialistas em 40 escritórios ao redor do mundo e foi lançada no Brasil em outubro de 2017. Em poucos meses no mercado brasileiro, conta com uma equipe local de oito pessoas, e tem a meta de chegar a 20 até o final de 2018. Newfield explica que a empresa não exige pagamentos prévios aos serviços prestados. “O nosso modelo de negócios está baseado na remuneração por meio de uma taxa de sucesso (success fee). Em parceria com nossos clientes, investimos nossos recursos e nosso tempo em processos, cuja duração média gira de seis meses a um ano, para recebermos um percentual do que for efetivamente restituído. Outro aspecto importante do nosso negócio é o fato de contarmos com 40 escritórios locais, o que favorece o profundo conhecimento de trâmites e legislação, além da atuação, em cada país”, comenta o diretor financeiro do grupo.

Mercado estratégico

O início das operações do grupo CB VAT no Brasil é estratégico, explica Newfield. Segundo ele, o Brasil é um dos primeiros países de língua não anglo saxã fora da União Europeia em que o grupo está abrindo uma filial, a qual servirá de base para as futuras operações na América Latina.

“De acordo com o Comitê da União Europeia, o Brasil é um dos maiores parceiros desse grupo de países, com uma balança comercial na casa de 60 bilhões de euros em 2016. Ou seja, há um volume significativo de transações, nos dois sentidos, o que indica que muitas empresas do Brasil estão enviando seus representantes para a União Europeia com frequência”, comenta o executivo.

O caminho do dinheiro

Para iniciar um processo de restituição via CB VAT, é preciso que as empresas tenham todas as notas fiscais (invoices) dos serviços pagos no exterior, assim com um registro de cada item, quem o utilizou, quando, onde, com que propósito etc. E, com esse material em mãos, toda a burocracia envolvida é assumida pela empresa. Os documentos entregues passam por uma triagem de especialistas que identificam eventuais irregularidades ou dados omitidos. “Nós fazemos todas as correções necessárias e enviamos o material todo às autoridades”, conta Newfield.

Segundo o diretor financeiro da CB VAT, a regra mais comum em países da União Europeia é que a cada ano as autoridades examinem as notas fiscais referentes apenas ao ano anterior. Há exceções, a exemplo como Holanda, ou, em outros continentes, como a Austrália, que aceitam documentos de anos anteriores. Newfield, no entanto, recomenda que o encaminhamento das notas fiscais seja feito com, no mínimo, dois meses de antecedência do prazo final dado por cada país a cada ano. “Geralmente, esse prazo costuma ser no início de junho em boa parte da União Europeia. Portanto, estamos falando que precisaríamos ter todo o material pronto para ser enviado às autoridades no início de abril”, conta.

Plataforma integrada ao sistema dos clientes

As informações e o status de cada processo – desde a entrega das notas fiscais dos serviços pagos no exterior, até a transferência dos valores dos impostos sobre valor agregado reembolsados na conta do cliente – podem ser consultadas pela empresa contratante no sistema da CB VAT, tornando o processo o mais transparente possível. A integração do sistema do grupo aos ERPs e sistemas de viagens de seus clientes também é possível, explica Newfield.

Fonte: Verdelho / Foto: divulgação