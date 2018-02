Cartão de crédito: Santander adere ao Serasa eCred

05/02/2018 – O Serasa eCred, plataforma criada pelo SerasaConsumidor para facilitar a busca a comparação e a obtenção de crédito online, agora conta com um novo parceiro: o Santander. A entrada de um dos maiores bancos do país aumenta o portfólio de oferta de cartão de crédito no site e as possibilidades de escolha para o consumidor.

“Atualmente, cerca de 30% dos pedidos recebidos no Serasa eCred são para cartão de crédito. Com a entrada do Santander, aumentamos as opções disponíveis para o consumidor no seu processo de escolha, atendendo uma demanda do mercado e gerando ainda mais satisfação para as pessoas, que podem buscar, comparar e escolher seu cartão gratuitamente através do Serasa eCred. Com isso, atendemos uma demanda existente e proporcionamos ainda mais chances de nossos consumidores conseguirem obter cartões de crédito, com opções sem anuidade, através do Serasa eCred”, diz Pedro Dias Lopes, Diretor do SerasaConsumidor.

Além do Santander, o Serasa eCred já firmou parceria com outras 16 instituições financeiras. Até o final de março, a expectativa é ter pelo menos mais 25 instituições integradas à plataforma, possibilitando mais ofertas de cartão de crédito e empréstimo pessoal para o consumidor.

“Estamos crescendo muito rápido. Temos mais de 10 parceiros em processo de integração e já há perspectiva de novos produtos relacionados a crédito nos próximos meses. Com apenas 4 meses, foram geradas quase 200 mil propostas de crédito, seja empréstimo pessoal ou cartão de crédito, através do Serasa eCred. Esse resultado reforça nosso objetivo, que é ajudar os consumidores a obter crédito justo, personalizado e rápido”, completa Lopes.

“Temos o desafio de ampliar nossa participação no mercado de cartões, e acreditamos que há espaço para crescer. A parceria com o eCred é uma oportunidade que se soma aos nossos canais digitais ao oferecer aos consumidores a facilidade de conhecer os benefícios e vantagens dos nossos cartões e solicitá-los online”, afirma Rodrigo Cury, superintendente executivo de Cartões do Santander.

Serasa eCred

O funcionamento da ferramenta é simples: basta o consumidor acessar o site www.serasaecred.com.br e colocar algumas informações, como o motivo do empréstimo, valor pretendido e prazo de pagamento. Em seguida, o site indicará as melhores ofertas pré-aprovadas de financiamento ou opções de cartão de crédito, de acordo com o perfil de cada pessoa.

Além de uma ferramenta inovadora para o consumidor, o Serasa eCred traz uma disrupção significativa para o mercado. Até então, os consumidores viam a Serasa Experian apenas como uma empresa que protegia a concessão de crédito, provendo dados para auxiliar o mercado na decisão de risco. Agora, o Serasa eCred trará também melhores opções disponíveis e personalizadas para cada consumidor, tornando a vida de quem busca recursos muito mais fácil e transparente, por meio de tecnologia para ampliar e aprimorar a concessão de crédito.

Atualmente, o Serasa eCred tem ofertas de cartão de crédito e de empréstimo com taxas de juros a partir de 2% ao mês, chegando a valores de até R$ 50.000,00. Em breve novos tipos de crédito serão integrados à plataforma.

Fonte: Serasa