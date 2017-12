Webmotors vai “acelerar” startups moObie e Nexer

05/12/2017 – Buscar ideias inovadoras e que transformem o jeito com que as pessoas se relacionem no setor automotivo. Foi com esse pensamento que a Webmotors, principal marca de classificados do segmento automotivo, firmou parceria com a Liga Ventures, aceleradora especializada em gerar negócios entre startups e grandes corporações, para participar do segundo ciclo da Liga AutoTech. No final do processo de seleção, a empresa selecionou a moObie e a Nexer para participarem de seu programa de aceleração que terá a duração de quatro meses.

Ao todo, foram mais de 280 startups inscritas para um processo de análise e entrevistas para selecionar as mais aderentes ao tema e que tivessem já em um estágio avançado de produto e negócio. Como última etapa desta seleção de três meses, foi realizado um pitch day em que as startups finalistas tinham cinco minutos para se apresentarem e defender o porquê deveriam participar do programa e as possíveis sinergias com a Webmotors. Ao final, a moObie, aplicativo de compartilhamento de veículos de pessoa para pessoa, e a Nexer, que produz um sistema de monitoramento do desempenho de veículos em tempo real, foram as vencedoras.

Um dos fatores que fizeram a Webmotors selecionar essas startups foi que ambas estão ligadas às principais transformações do sistema automotivo: mobilidade e carros conectados. “O nosso objetivo é no fim do programa de aceleração poder gerar uma parceria ativa com a moObie e a Nexer, compartilhando aprendizados e buscando modelos de negócios viáveis para ambas as partes”, declara Luiz Fernando Diniz, Diretor de Produtos da Webmotors.

Ideias voltadas ao futuro do universo automotivo

Durante todo o processo de aceleração, as startups receberão orientações com os executivos da Webmotors e com a rede de mentores da Liga Ventures, permitindo que as suas ideias e projetos sejam executados com mais agilidade, mas obedecendo a todas as etapas de desenvolvimento. “Do lado da moObie o nosso foco será mobilidade, compreendendo o modelo de carsharing e quais serviços agregados podemos oferecer ao usuário Webmotors. Com a Nexer, queremos entender quais modelos de prestação de serviço e negócios estão surgindo com os carros conectados, sobretudo pós-venda, manutenção e suporte digital aos proprietários de veículos e frotas”, analisa Diniz.

A moObie funciona como uma plataforma de compartilhamento de veículos peer-to-peer para usuários que buscam fazer uso de um veículo durante o período de um dia ou mais, e para donos de veículos que buscam uma forma de monetização. A partir da parceria com a startup, a Webmotors espera explorar novos modelos de negócio, oferecendo diferentes soluções que entreguem valor ao usuário dentro da jornada de compra e venda de um veículo.

“A parceira será fundamental para acelerar o crescimento da moObie, uma vez que a Webmotors possui expertise, reputação e liderança em classificados online de veículos. Hoje um dos nossos maiores desafios é equilibrar a demanda dos quase vinte mil usuários com a oferta de carros na plataforma. A Webmotors poderá nos ajudar a acelerar e melhorar a entrada de carros na moObie, otimizar e até reduzir custos, além de potencializar parcerias com seus atuais usuários, o que só trará ganhos à nossa plataforma”, explica Tamy Lin, CEO e fundadora da moObie.

Já a Nexer é uma solução de pós-venda, que traz segurança, economia e comodidade para o dono do veículo, com uma tecnologia que conecta o usuário ao seu carro, se tornando um “assistente automotivo digital”, e fornecendo em tempo real, informações sobre a localização do automóvel, necessidade de revisão, manutenção e licenciamento. A Webmotors junto com a startup espera oferecer aos seus usuários soluções mais completas após a compra do veículo.

“A Webmotors é uma empresa que já nasceu digital e temos certeza que juntos poderemos dar um outro grande salto no mercado de automóveis, criando novas experiências e serviços no pós vendas, transformando carros comuns em carros mais inteligentes, conectados à vida digital dos motoristas”, explica Danilo Mattos, CEO da Nexer.

“A indústria automotiva e de transportes está passando por uma transformação, e novos modelos de negócio estão surgindo. É um setor com um alto grau de incerteza, mas com uma velocidade de mudança muito rápida. Nosso objetivo ao trabalhar com startups é estar simultaneamente em novas frentes de negócio, testando, compartilhando conhecimentos e aprendizados, sem conflitar com a nossa operação core vigente”, comenta Fernando Miranda, CEO da Webmotors.

“Queremos gerar conhecimento, troca de experiência, estudando quais os modelos de negócio viáveis que vão ao encontro com as tendências do segmento como mobilidade e carros conectados”, finaliza Miranda.

Sobre a Webmotors

A Webmotors foi criada em 1995, no início da internet brasileira. É a pioneira e uma das mais importantes marcas do segmento automotivo nacional.

Fonte: FirstCom / Foto: StarSe