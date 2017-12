Receita Federal cria mais um custo para empresas e cidadãos

13/12/2017 – Janeiro de 2018 começará com mais uma burocracia que irá gerar custos para os contribuintes pessoas físicas e pessoas jurídicas. Todos terão que enviar à Receita Federal um formulário para identificar transações envolvendo valores a partir de R$ 30 mil mensais em espécie. Trata-se da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME).

Para a Receita, este é um instrumento para combater sonegação, corrupção e lavagem de dinheiro.

Na DME, o contribuinte deverá reportar operações liquidadas, total ou parcialmente, em espécie, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie.

Declaração disponível no site da Receita

De posse dos dados, caberá ao contribuinte acessar o site da Receita Federal e enviar, por meio da DME, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), as informações referentes à operação liquidada. Mas não é só. A Declaração precisará de uma assinatura digital do contribuinte.

A não apresentação da DME ou sua apresentação fora do prazo fixado ou com incorreções ou omissões sujeita o declarante a penalidades que variam de 100 a 1.500,00 reais.

Também deverão ser informadas as operações em que for utilizada moeda estrangeira, caso em que o valor em real será apurado com base na cotação de compra para a moeda, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BC), correspondente ao dia útil imediatamente anterior ao do recebimento.

A apresentação da DME entrou em vigor em 21 de novembro, por meio da instrução normativa RFB nº 1.761/2017, mas só será exigida pela Receita a partir de 1 de janeiro de 2018.

Fonte: NN