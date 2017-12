As quatro etapas que conduzem o método Lego Serious Play

05/12/2017 – (por Julio Cesar da Costa*) Quem acredita que o LEGO é um brinquedo destinado apenas às crianças está muito enganado. De uns tempos pra cá, a ferramenta tem sido usada para a resolução de problemas empresariais. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que o LEGO é uma peça genérica, que possibilita construções que estão limitadas apenas à imaginação de quem a usa.

Em 1996, os professores Johan Roos, Bart Victor e David Owens, além do executivo da Lego, Robert Rasmussen, desenvolveram a metodologia Lego Serious Play (LSP), que visa ampliar a criatividade e possibilitar uma nova forma de aprendizagem aos adultos. Uma ferramenta poderosa, capaz de elucidar a cultura empresarial, fazendo com que as peças e cenários sejam metáforas para a identidade organizacional de cada indivíduo dentro da empresa, realmente narrando a vivência.

Mas como funciona na prática? O método está baseado em quatro etapas que irão conduzir os participantes a uma jornada para resolução do problema.

1ª Etapa: A primeira etapa é a fase de implementar a pergunta. Nesse momento apresenta-se o problema, o desafio não pode ter soluções óbvias ou mesmo resposta correta. Esse é o momento em que se coloca sobre a mesa a pergunta-problema. Para que a jornada aconteça de maneira orgânica, a descrição do desafio precisa estar clara e ao mesmo tempo concisa.

2ª Etapa: A segunda etapa consiste em construir um modelo. Essa é a fase onde os participantes começam a se conectar consigo mesmo, vasculham na memória todo o backgroud de conhecimento e iniciam as conexões neurais para trazer soluções ao problema. A equipe faz isso por meio da construção de um modelo, usando as peças do LEGO. Essa é a fase de manipular com as mãos e ativar a memória. O objetivo é construir uma história carregada de valores e significados. É durante esse processo que se constrói um ambiente de conhecimento.

3ª Etapa: Na sequência, é hora de compartilhar. Durante a terceira etapa, as histórias são contadas para todo o grupo. No processo, quando compartilham as histórias em voz alta, os próprios participantes começam a ter outros insights e incrementam a história no processo de narração. Por outro lado, as interações e questionamentos, também enriquecem o discurso e acrescentam novas ideias.

4ª Etapa: Para finalizar, a quarta etapa é uma reflexão sobre a narrativa anterior. Como forma de internalizar e memorizar estimula-se a reflexão sobre o que foi ouvido, falado e compartilhado.

A jornada conduzida pelo método busca direcionar os participantes a refletirem sobre a pergunta-problema a partir de um mindset voltado para a resolução. Dessa forma, a dificuldade é vista como um desafio e não como problema. Para que o LSP funcione é indispensável que os participantes estejam confortáveis com essas quatro etapas básicas.

*Julio Cesar da Costa é co-fundador da Think Market e facilitador do Lego Serious Play no Brasil.

