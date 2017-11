Dow lança solução para controle de pragas da videira

09/11/2017 – A Dow AgroSciences apresenta uma ferramenta inédita para produtores de uva que enfrentam muita dificuldade para fazer o bom manejo de pragas na sua videira. Com o lançamento do inseticida Spindle, a partir de novembro, passa a ser muito mais fácil fazer o controle das pragas nas plantações de uvas no Brasil.

“Nas mais diversas regiões do País, o cultivo de uvas demanda constantes investimentos para ampliar a qualidade e a produtividade. Atualmente, o produtor tem poucas ferramentas eficientes para fazer o melhor manejo de insetos. Na verdade, há poucos registros de tecnologias eficientes, e assim, os produtores têm opções restritas de manejo. Mas, agora com o Spindle será possível evitar prejuízos e ampliar a qualidade e a produtividade nas parreiras brasileiras”, explica André Baptista, Gerente de Marketing para Hortifrúti da Dow AgroSciences.

O novo produto da Dow AgroSciences possui características únicas no mercado da viticultura, pois a formulação, à base de Spinosad, possui benefícios inéditos para o produtor.

Dentre os principais benefícios oferecidos pelo Spindle estão:

·Altíssimo efeito de choque – o dano cessa a partir de duas horas

·Baixo período de carência – apenas um dia

·Mecanismo de ação exclusivo – ideal para MIP (Manejo Integrado de Pragas)

·Amplo espectro de controle

·Controle residual duradouro

·Boa resistência à chuva

·Alta seletividade para insetos benéficos

Vale destacar ainda que, esta mesma formulação de Spindle é usada em registro orgânicos em diversos países do mundo (não incluso Brasil). Além de ter registro para a da cultura da uva, o novo inseticida da Dow AgroSciences é totalmente compatível com o “Manejo Integrado de Pragas” e também tem indicação de uso para o combate a pragas que afetam a maçã e o café.

