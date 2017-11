Banco vai premiar vídeo de empreendedor com 1 milhão de visualizações no Youtube

06/11/2017 – O Santander acaba de lançar a campanha “Venda seu Peixe”, que irá premiar o empresário de micro e pequeno porte que, apesar de todas as adversidades, sempre se supera com muito trabalho e criatividade. O empreendedor que fizer o melhor vídeo anunciando seu produto ou serviço será recompensado com 1 milhão de views no YouTube para impulsionar e dar visibilidade ao seu negócio. A promoção estará aberta até 20 de dezembro, e o vencedor será comunicado do resultado no dia de Natal, 25 de dezembro.

Os vídeos podem ser gravados em celular, e devem ter no máximo 45 segundos. Para participar, é necessário enviar para o e-mail vendaseupeixe@santander.com.br nome completo, endereço de e-mail, nome de usuário da rede social usada para postar o material e o link da gravação. A publicação deve constar em ao menos uma rede social do participante (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou YouTube), com a hashtag #VendaSeuPeixe.

“Acreditamos na criatividade e no potencial dos micro e pequenos empreendedores brasileiros, bem como em seu papel para a geração de emprego e renda no País. E sabemos também que, na era da informação, a visibilidade e a forma de se comunicar podem fazer toda a diferença para um negócio prosperar”, afirma o vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil, Marcos Madureira.

Ao longo da promoção, os melhores vídeos serão editados e transformados em conteúdo para nos canais oficiais do banco na internet (Twiter, YouTube, Facebook e Instagram). A seleção do melhor vídeo será feita no dia 23 de dezembro, por um júri formado por profissionais selecionados pela instituição financeira. Os quesitos avaliados para escolher o vencedor serão: originalidade, criatividade e poder de persuasão.

Engajamento

O ponto de partida para o lançamento da promoção foi reunir empreendedores que atuam em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Caruaru (PE). Eles gravaram vídeos que irão ao ar, a partir do dia 3 de novembro, nos canais oficiais do Santander Brasil para promover a ação e o engajamento do público.

O microempresário paulistano Alexandre Leggieri, 46 anos, da Cannoleria Cannoli, do Bixiga, em São Paulo, convoca o público para provar a iguaria genuinamente italiana, receita da sua avó, que é barata e todo mundo gosta. O negócio, que tem 15 anos e faz sucesso na feira do Bixiga aos domingos, deve abrir a primeira loja física no centro da cidade até o final do ano. A empresa já fornece o produto para diversos restaurantes e vai vender ao público no formato “compre e leve”. “Não vendemos só um doce. Vendemos uma história, uma tradição italiana que foi cultivada na minha família”, explica.

Oportunidade de negócio

Outro empreendedor que dará seu recado durante a campanha é Leonardo Pires de Almeida, 31 anos, dono da loja Tip. Em 2013, às vésperas do casamento, ele e a esposa ficaram desempregados. Ao voltarem da lua de mel decidiram transformar a paixão por artigos colecionáveis de filmes e séries em negócio. “Sempre gostamos de comprar esses itens, mas não encontrávamos no Brasil. Tudo era comprado durante as viagens ao exterior ou de sites internacionais, e verificamos uma oportunidade de negócio”, conta.

A pequena empresa começou online e o casal trabalhava em casa, mas em 2015 tiveram que locar um espaço maior. Embora 90% das vendas sejam realizadas pelo site, no ano passado a Tip abriu uma loja física na rua Augusta para permitir a retirada de produtos pelos compradores de São Paulo. “A legislação e a tributação são as questões mais difíceis para quem deseja empreender, e ter o auxílio de entidades de apoio ao empreendedorismo é fundamental para obter bons resultados”, alerta Almeida.

Já Francisco Lopes de Medeiros, 55 anos, apareceu durante a gravação realizada na Praça da Sé para captar boas histórias e aproveitou para participar da ação. Ele soltou o vozeirão para vender seu peixe. Proprietário de uma pizzaria em Santo André (SP), ele recentemente abriu a Marmitaria Brasil, que fornece almoço para os funcionários de diversas empresas da região do ABC. Lopes conta que deixou o setor de confecção devido à crise e à concorrência com produtos importados para investir no ramo de alimentação. Hoje fatura cerca de R$ 15 mil por mês só com a venda de marmitas. “Há muita dificuldade para quem quer empreender, mas há também muita oportunidade. O segredo é não ter medo de trabalhar”, destaca.

Banco do Empreendedor

Maior banco privado em concessão de microcrédito no Brasil, o Santander já atendeu mais de 470 mil clientes em 600 municípios, num total de R$ 4 bilhões em empréstimos por meio do Prospera Santander Microcrédito. O programa atende microempreendedores, dá a oportunidade de expandirem seus negócios e colabora com o desenvolvimento do seu entorno. Isso porque 70% dos lucros dessas microempresas circulam dentro da comunidade, melhorando a qualidade de vida dos que moram nela por meio de geração de empregos e estimulando mais pessoas a empreenderem.

Sobre o Programa Avançar

Além de toda a oferta de produtos e serviços financeiros, o Santander oferece o Programa Avançar, uma iniciativa não-financeira voltada para o atendimento a pequenas e médias empresas no Brasil. O programa dá suporte aos empresários em cinco pilares:

· Desenvolvimento: oferece cursos e palestras online a empresários e seus funcionários, além de visitas a empresas de maior porte para a troca de experiências;

· Internacionalização: facilita o acesso a outros mercados ao fornecer mais de 25 mil estudos setoriais, disponibilizar o acesso às agências Santander em outros continentes e colocar em contato empresas de diversos países para troca de experiências;

· Construindo equipes: ajuda o empresário a encontrar os melhores profissionais. Em 2017, subsidiará 1,1 mil bolsas de estágios para atuar nos clientes PMEs por quatro meses;

· Conectividade: auxilia as companhias a expandirem seu negócio por meio de uma estratégia digital.

Fonte e Foto: Inpress