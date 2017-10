Série de vídeos explica a importância da indústria da mineração

11/10/2017 – Em comemoração ao Dia das Crianças (12.10), o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) lançou hoje o primeiro vídeo da série ENTENDENDO A MINERAÇÃO. Serão 15 arquivos no total que explicam o setor mineral em linguagem simples e bem didática e podem ser acessados em www.portaldamineracao.com.br.

Conteúdo útil para aprender sobre o setor mineral

O objetivo dos vídeos é transmitir noções gerais sobre a mineração, desde sua história até sua importância na vida das pessoas e do próprio planeta. O conteúdo pode ser útil para esclarecer eventuais dúvidas de crianças e adultos e até servir de apoio para ações educacionais, como trabalhos escolares, entre outros.

As crianças são figuras centrais no projeto ENTENDENDO A MINERAÇÃO. Todo o roteiro foi elaborado com base nas dúvidas que elas apresentaram sobre a mineração.

Profissionais das principais mineradoras participam

A narrativa é conduzida por especialistas em diversos segmentos. São acadêmicos, geólogos e outros profissionais das principais mineradoras que atuam no Brasil. Eles respondem às dúvidas da criançada e compartilham conhecimento sobre os variados aspectos do setor mineral.

