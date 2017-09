Viagens: mais uma agência internacional online passa a atuar no Brasil

13/09/2017 – A Almundo, agência de viagens online que atua em 18 países na América Latina, chega ao Brasil no início do próximo ano para revolucionar o mercado do turismo digital. Sob o comando de Luciano Barreto (foto), ex-diretor da divisão de turismo da B2W, a companhia será a primeira do grupo a apostar no modelo 100% online, com vendas de produtos e serviços pelo site e aplicativo com call center próprio.

Criada há mais de 20 anos na Argentina, ainda sob o nome de Asatej Viajes, a Almundo se consolidou como o segundo maior player de viagens do País e expandiu seus negócios para a América Latina. Com sólidas operações em 3 países e presença online em outros 18 chegam em mais de 3 milhões de acessos mensais ao site. “Chegamos ao Brasil, o principal mercado de turismo na região, com a certeza de que temos um negócio consolidado e pronto para trazer inovações para parceiros e clientes”, afirma Barreto.

“Montamos uma estrutura pronta para crescer, com escritório próprio e uma equipe local com muita experiência no mercado de viagens online que estão apoiando grandes projetos da empresa na América Latina. Além disso, mais de 30 funcionários trabalham efetivamente para o lançamento da operação no Brasil na adaptação da plataforma da Almundo para as necessidades do mercado local, firmando parcerias com hotéis, empresas aéreas, locadoras de veículos, entre outros players importantes do mercado”, afirma o presidente. Até o final do ano o time deve crescer para 90 colaboradores e em mais de 2 anos esse número deverá quadruplicar.

A Almundo no Brasil terá um modelo de negócios diferenciado, focado em geração de conteúdo pelos usuários e desenvolvimento de formas mais simples para pesquisas de viagens, totalmente customizáveis pelos consumidores. Desde 2015, a empresa investe em tecnologia e em plataformas próprias para entregar inovações ao mercado. Em toda a região, a Almundo trabalha com site, aplicativo e lojas físicas, enquanto no Brasil está estruturando uma plataforma totalmente digital para a oferta de produtos e serviços, além de um call center próprio.

Sobre a equipe Almundo

Luciano Barreto tem 20 anos de experiência no mercado de turismo online, com passagens pela Rumbo, Travel Web e B2W, onde foi responsável por criar e desenvolver a divisão de turismo do Grupo.

Com o objetivo de fazer da Almundo uma das três maiores forças do mercado de turismo no Brasil, o executivo buscou profissionais com experiência no mercado para liderar as diferentes áreas da empresa neste processo de estruturação.

Segundo Barreto, André Ormonde, Gerente de Produtos e BI, será responsável pelos preços e condições de pagamento diferenciadas aos clientes e está estruturando a plataforma que vai fornecer dados para a empresa e toda cadeia de stakeholders. Eduardo Pocai como Gerente de Marketing, está à frente do desenvolvimento de um novo conceito de marca no Turismo Online com foco em experiência do usuário e, alinhado às necessidades do consumidor, está planejamento o desenvolvimento de novas funcionalidades, elementos facilitadores e ferramentas inovadoras para o planejamento e compra de uma viagem.

Para garantir um nível de serviço diferenciado, Fernanda Ferreira estará à frente da Gerência de Desenvolvimento de Novos Negócios com modelos inovadores que permitam um crescimento exponencial da companhia. Além disto, ela vem apoiando a execução do projeto Brasil em interface constante com as unidades de negócios da Argentina. Para atender todas as demandas das áreas de negócios e operacionais, Leonardo Gomes, como Gerente de Tecnologia, está liderando o desenvolvimento das soluções tecnológicas da Almundo Brasil visando sempre escalabilidade, otimização de processos e eficiência para atender as necessidades do negócio, dos fornecedores, clientes e parceiros. “Este é um time de muita bagagem e energia! Acredito no potencial da equipe e da Almundo no Brasil: estamos nos preparando para chegar ao País com propostas e serviços inovadores para aqueles que desejam viajar sem preocupação”, comemora.

Sobre a Almundo

A Almundo é uma agência de viagens multicanal com forte presença na América Latina e com operações na Argentina, México, Colômbia chegando ao Brasil no início do próximo ano.

Fonte: Sing / Foto: site Viagens e Carreiras