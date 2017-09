SoftUp lança sistema de gestão gratuito para PMEs

28/09/2017 – Há mais de 20 anos desenvolvendo softwares para gestão de empresas que atuam com atacado, varejo, indústria e prestação de serviços, a SoftUp está inovando ao oferecer uma solução on-line gratuita para o gerenciamento de PMEs: o SistemaGrátis (www.sistemagratis.com.br). Já são mais de mil cadastrados na web e no aplicativo, que está disponível para Android, cerca de 900.

Criado em GeneXus, plataforma que automatiza o desenvolvimento de aplicativos, o app é o projeto mais expressivo desenvolvido pela companhia. “Utilizamos o GeneXus há sete anos por ter alta produtividade e baixo investimento. Com certeza, este ERP é a nossa solução mais robusta. Foram três desenvolvedores trabalhando por cerca de um ano e está em constante aprimoramento e atualização”, conta o sócio-fundador da SoftUp, Robinson Idalgo, que é diretor Comercial e Administrativo.

O sistema possibilita que os gestores controlem os clientes, vendedores, produtos orçamentos, vendas, estoque, financeiro, fluxo de caixa, agenda, ordens de serviço, emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) e o sistema autenticador e transmissor de cupons fiscais eletrônicos (CF-e-SAT). Também disponibiliza indicadores e gráficos dos resultados. Segundo Idalgo, o próximo passo é implementar a emissão de boletos e nota fiscal municipal.

O executivo destaca que o objetivo do app é facilitar o dia a dia dos administradores de empresas menores. “Criamos um sistema que deixa todas as informações na palma da mão. Os dados estão disponíveis de forma prática e segura no tablet, smartphone ou computador. Além da versão gratuita, também oferecemos planos pagos. Novas funcionalidades vão sendo acrescentadas ao sistema de acordo com o plano escolhido. O investimento é baixo e as PMEs conseguem obter os mesmo resultados de grandes companhias”, ressalta. Os valores variam de R$ 49,90 a R$ 199,90 por mês.

A SoftUp possui em sua carteira cerca 400 clientes e com o app vê a oportunidade de aumentar significativamente a sua carteira de cliente. “Oferecemos um sistema completo, que facilita e proporciona agilidade aos gestores, com segurança e um ótimo custo-benefício. Estimamos alcançar 500 cadastros pagos até o final deste ano”, finaliza.

link do app https://play.google.com/store/apps/details?id=conectase.softup.com.br.conectase

Fonte: Conecte Comunicação