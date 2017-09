Santander anuncia sorteio e o prêmio é uma volta ao mundo com a Ferrari

13/09/2017 – O Santander aquece os motores para o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil, e cria promoção que leva clientes para dar a volta ao mundo com a Ferrari. A promoção denominada “Volta ao Mundo Ferrari”, premiará os vencedores com uma viagem inesquecível pelos destinos com atrações turísticas ligadas à Scuderia. O objetivo é reforçar a associação entre as marcas, que compartilham valores como competitividade, inovação, velocidade, tecnologia e liderança.

Para participar da promoção, os clientes Santander PF (Pessoa Física) devem cadastrar suas contas correntes no sistema de débito automático do Banco. Além de organizar melhor sua vida financeira, o correntista ganha um número da sorte para concorrer ao prêmio. Quanto mais contas cadastradas, mais chances de ganhar. Clientes PJ (Pessoa Jurídica) também podem participar. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de dezembro pelo hot site www.santander.com.br/promocaoferrari.

A “Volta ao Mundo Ferrari” proporciona aos clientes vencedores uma viagem com acompanhante, todas as despesas pagas e mais 5 mil reais para uso livre. Haverá um vencedor por mês, de julho a dezembro deste ano. O grupo de ganhadores viajará em 2018.

O itinerário da viagem se inicia em São Paulo, e parte com destino à Itália, para um test-drive numa Ferrari (modelo de passeio) na sede da Scuderia, em Maranello. Após esta etapa, a viagem segue para Roma e, posteriormente, para Abu Dhabi, numa visita ao Ferrari World Abu Dahbi para, entre outras atrações, andar na montanha russa mais rápida do mundo. O próximo destino será a Austrália, onde os premiados conhecerão a capital Sidney e poderão assistir ao GP de Melbourne 2018, primeiro da próxima temporada, com direito a visita aos boxes.

“Nesses sete anos de patrocínio global à Scuderia Ferrari criamos experiências concretas e benefícios para os clientes e o público em geral, e assim reiteramos as relações entre as marcas e o nosso posicionamento de incentivo ao automobilismo, além de, consequentemente, gerar novos negócios”, afirma Marcos Madureira, vice-presidente executivo de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil.

Fonte/Foto: Marra Comunicação