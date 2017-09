Mineradoras vão apresentar investimentos para as próximas décadas no Brasil

04/09/2017 – Dezenas de renomados analistas brasileiros e estrangeiros, entre os quais vários CEOs de empresas globais, estarão em Belo Horizonte (MG) este mês para mostrar os caminhos que o Brasil precisa percorrer para ser mais atrativo aos investimentos bilionários no setor de mineração. Já estão confirmados 87 especialistas de nove países.

Para a abertura da EXPOSIBRAM 2017 estão confirmadas as seguintes presenças:

·Fernando Coelho Filho, Ministro de Minas e Energia

·Fabio Schvartsman, Presidente da Vale S.A.

·Paulo Rabello de Castro, Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

·Otávio Carvalheira, Presidente da Alcoa World Alumina Brasil Ltda.

·Tito Martins, Presidente da Votorantim Metais S.A

Aumento da demanda mundial por minérios

Há expectativa de aumento na demanda mundial por minérios, após o planeta ter superado fases agudas de crise econômica. De olho nisso, Equador, Peru e Argentina, por exemplo, passaram a incentivar a produção local. Para isso, promoveram alterações em suas legislações e concederam incentivos, de modo a captar capital estrangeiro para a indústria de mineração, atraindo para seu território até mesmo companhias brasileiras.

No Brasil, o governo federal anunciou um programa de revitalização do setor mineral, com atualização de vários pontos do Código de Mineração, porém, ao mesmo tempo, provocou a elevação dos custos dessa indústria. As análises sobre os impactos desses atos governamentais sobre a competitividade e o desenvolvimento da atividade minerária no Brasil serão alguns dos destaques da programação do 17º Congresso Brasileiro de Mineração e da Exposição Internacional de Mineração (EXPOSIBRAM 2017), de 18 a 21 de setembro.

Olhar sobre o futuro da mineração

Vários outros temas estarão na pauta, tais como: Cenário político e econômico, atração de capitais no Brasil e no mundo; perspectivas e tendências do Mercado Global de Preços das Commodities Minerais; Mineração e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Pesquisa, desenvolvimento e inovação da cadeia produtiva de elementos de Terras Raras; Reputação do setor mineral e Gestão de Rejeitos.

É nesse amplo contexto e sob o tema “Um olhar sobre o futuro da mineração” que a EXPOSIBRAM 2017 reunirá representantes das maiores mineradoras do mundo e cerca de mil congressistas. Além das apresentações e debates, a Exposição Internacional, considerada a mais relevante da América Latina para negócios do setor mineral, contará com aproximadamente 340 expositores e 470 estandes, distribuídos em uma área de 12 mil metros quadrados. Nos quatro dias de evento, o IBRAM espera a participação de 40 mil pessoas.

SERVIÇO

DATA: 18 DE SETEMBRO HORÁRIO: 14H

LOCAL: EXPOMINAS – Centro de Feiras e Convenções de Minas Gerais

Av. Amazonas, 6030 – Bairro da Gameleira – Belo Horizonte, MG

REALIZAÇÃO: Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM)

A programação completa pode ser acessada no site: www.exposibram.org.br ou www.portaldamineração.com.br

Fonte: Profissionais do Texto / Foto: Portal da Mineração