ABAV: Bancorbrás anunciará crescimento em vendas no 1º semestre

27/09/2017 – Um dos maiores conglomerados do setor de Turismo do Brasil, a Bancorbrás – www.bancorbras.com.br – anunciará crescimento de vendas no 1º semestre deste ano, na 45ª edição da ABAV Expo Internacional de Turismo, em São Paulo, de 27 a 29 deste mês.

Um levantamento elaborado pela Operadora de Turismo Bancorbrás – uma das empresas do conglomerado -, aponta o crescimento de 22% nas vendas de passagens e pacotes turísticos no 1º semestre de 2017, quando comparado com o mesmo período do ano passado – este dado é impulsionado pelo mercado nacional.

As cidades mais procuradas estão na Região Nordeste do país, como Maceió (AL) e Fortaleza (CE), e, especialmente, os resorts localizados na Bahia e em Pernambuco (PE). “Os resorts com serviço all-inclusive são os mais disputados pelos nossos clientes”, comenta José Jurandir Lins Júnior, Diretor Executivo da Operadora de Turismo Bancorbrás.

A demanda pelos destinos internacionais também obteve crescimento: 7% quando comparado o 1º semestre de 2017 com o 2º semestre de 2016. As viagens para Argentina, Chile e Peru se destacam por oferecerem melhor custo-benefício para os clientes em relação às da América do Norte e da Europa, por exemplo.

Bancorbrás interessada em apoiar startups de Turismo

Além de divulgar seus resultados mais recentes, a Bancorbrás também irá à 45ª ABAV Expo para conhecer startups de Turismo que possam vir a contar com apoio do conglomerado. A seleção será feita com base no desempenho das startups no evento do SEBRAE na ABAV:, o “Desafio de inovação turismo inteligente”.

Clube de Turismo Bancorbrás

A Bancorbrás tem como seu carro-chefe o Clube de Turismo. Em 2016, somente o Clube fechou dez novos convênios e manteve outras 96 parcerias. A projeção para esta edição da ABAV Expo é que o crescimento bata a meta de 10% em convênios e parcerias.

A ABAV Expo Internacional de Turismo é a maior oportunidade que empresas, fornecedores, agências e operadoras de turismo do país têm de fechar parcerias e alinhar estratégias de atuação. Com um mercado em franca expansão – segundo Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, o crescimento foi de 4,3% somente no primeiro trimestre do ano – a previsão é que a 45ª edição do evento traga resultados ainda melhores do que os obtidos na feira do ano passado.

Serviço

45ª ABAV Expo internacional de Turismo

Data: 27 a 29 de setembro de 2017

Horário: Das 12h às 20h

Local: Expo Center Norte – Pavilhões Vermelho e Verde – São Paulo/SP

