MG recebe um dos maiores eventos de mineração da América Latina

13/09/2017 – No próximo dia 18 será inaugurado um dos maiores eventos de mineração empresarial da América Latina, a EXPOSIBRAM 2017. Ela congrega tanto a Exposição Internacional quanto o Congresso Brasileiro de Mineração, este ano em sua 17ª edição. A EXPOSIBRAM será realizada no Expominas, em Belo Horizonte (MG), até 21 de setembro. A realização é do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

O Congresso Brasileiro de Mineração irá reunir cerca de 1.000 congressistas. A pauta das palestras leva em conta o contexto político e socioeconômico global, bem como as perspectivas dos negócios para as próximas décadas anunciadas pelas mineradoras. Para dinamizar os debates, o IBRAM estabelece uma programação que conta com palestras magnas, workshops, talk shows, entre outras.

O Congresso receberá as principais lideranças nacionais e internacionais do setor mineral, além de autoridades dos governos federal, estaduais e municipais, comunidade acadêmica e sociedade civil.

Paralela ao Congresso, a EXPOSIBRAM contará com uma área de 12 mil m2 nos quais serão distribuídos 500 estandes de mineradoras com atuação mundial e de grandes fornecedores de produtos e serviços. Serão mostradas inovações tecnológicas, equipamentos, softwares e outros produtos ligados à indústria mineral.

A feira se destaca como um centro de oportunidades já que muitas empresas organizam lançamentos de projetos, firmam parcerias, fecham negócios e estabelecem contatos, fortalecendo sua imagem nesse importante mercado. A expectativa é que, durante os quatro dias de exposição, mais de 40 mil pessoas visitem o local.

Apoiadores e Patrocinadores

A EXPOSIBRAM 2017 conta com o patrocínio da Vale (Diamante), Votorantim Metais (Diamante),da Anglo American (Platina), da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM ( Ouro), Kinross (Prata), da Anglogold Ashanti (Bronze), do Banco Mercantil de Investimentos (Bronze), da Gerdau (Bronze) e da Codemig (Especial).

Serviço:

EXPOSIBRAM 2017

Local: Belo Horizonte (MG)

Data: 18 a 21 de setembro

Mais informações: www.exposibram.org.br

Fonte: Profissionais do Texto