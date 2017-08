VIVO assina acordo com canais abertos Record, SBT e Rede TV

03/08/2017 – A Telefônica, dona da Vivo, assinou um contrato com a Simba Content, empresa formada pelas emissoras Record TV, SBT e Rede TV, em que mantém a distribuição dos canais na sua rede de programação.

No mês de junho, a PROTESTE – Associação de Consumidores – por meio de uma ação conjunta com o INADEC (Instituto Nacional de Defesa do Consumidor) e através de negociações junto ao grupo Simba Content, conseguiu com que o grupo concordasse em restabelecer, provisoriamente, os canais que haviam sido retirados das redes de TV a cabo.

Em março deste ano, a programação do grupo deixou de ser exibida nas operadoras NET, Claro, Embratel, Sky, Vivo e Oi. Tal situação prejudicou centenas de consumidores que contrataram um pacote de canais com as operadoras de TV a cabo, e, tiveram três desses canais retirados. Além disso, os consumidores não tiveram os seus direitos garantidos pelas operadoras que, ao retirarem os canais da SIMBA das suas programações, não ofertaram outros canais satisfatórios e não os restituíram.

“Ao contrário do que as operadoras estão fazendo, o consumidor tem o direito de escolher a forma que deseja ser ressarcido, ou seja, o abatimento proporcional dos valores cobrados indevidamente ou a substituição dos canais. Não cabe a elas tirarem do consumidor esse direito, tal ação vai contra o Código de Defesa do Consumidor e não será tolerada” comenta Henrique Lian, diretor da PROTESTE.

Nessa quarta-feira, 02, diante do apelo dos consumidores, a PROTESTE reenviou uma notificação as operadoras de TV a cabo, após o acordo com a Simba e o bem-vindo entendimento com a Vivo, questionando quando elas voltarão a retransmitir os canais desativados em março.

Fonte: PROTESTE