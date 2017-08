Salvador amplia espaço para negócios da Economia Criativa e Colaborativa

14/08/2017 – Salvador, uma das mais vibrantes cidades do país, é famosa pela beleza de suas praias, pela alegria de seu povo e pela gastronomia pontuada por doses generosas de pimenta e azeite de dendê. Nos últimos anos, contudo, a capital da Bahia vem se fortalecendo, também, como um polo de Economia Criativa e Colaborativa. Especialmente aquela produzida por jovens moradores das periferias da cidade. A diferença entre o que acontece na cena econômico-empreendedora de agora é que ela surge num contexto diferenciado em diversos aspectos.

Primeiro porque existe uma disputa declarada entre a prefeitura e o governo estadual em relação a quem mais investe na cidade. Metrô, corredores de ônibus, obras para desafogar e racionalizar o sistema viário etc. pipocam aqui e ali. Não apenas nos bairros do eixo centro-orla, como também nos subúrbios, representado pelo icônico Cajazeiras – bairro que abriga cerca de 60 mil pessoas e é o segundo mais populoso da capital baiana, atrás apenas de Brotas (70 mil). Isso tudo pode ser traduzido em cifras. Pelas contas de órgãos oficiais, a Bahia foi o segundo estado que mais investiu no biênio 2015/2016: R$ 3,2 bilhões. A liderança coube a São Paulo: R$ 8,3 bilhões.

Megaeventos

Outro componente que mostra a vitalidade da cidade são os megaeventos focados em inovação e cultura. Nesta semana, nada mais do que três inciativas de grande fôlego aconteceram de forma simultânea: a Flipelô, de literatura, a Campus Party, que faz sua estreia na cidade, e a primeira edição da Ocupação Afro Futurista, projeto realizado pela Aceleradora Vale do Dendê e o Instituto Mídia Étnica, com patrocínio da organização Seja Digital.

A tecnologia é o segundo aspecto a ser destacado na cena soteropolitana e a Ocupação Afro Futurista buscou traduzir como este componente tem sido absorvido pelos jovens, especialmente os da periferia. Contando com uma programação eclética, que cobriu diversas vertentes da cultura maker (animação, fotografia e tecnologia), a ocupação aconteceu entre os dias 8 e 11 de agosto, na icônica Estação da Lapa – o maior terminal de passageiros da região Norte-Nordeste e por onde circulam cerca de 450 mil pessoas diariamente – foi palco de inúmeras atividades. Um de seus pontos altos foi a palestra do astrofísico Antonio Copete, pesquisador da Universidade Harvard e da Nasa, que integrou o grupo de cientistas que descobriu a Partícula de Deus.

Copete veio a Salvador especialmente para a Ocupação. O convite foi feito pelo empreendedor, publicitário e consultor afiliado de Harvard Paulo Rogério Nunes, cofundador da Aceleradora Vale do Dendê. Em sua fala, Copete destacou a importância de os jovens negros dominarem as ferramentas tecnológicas. Além disso, falou de sua trajetória acadêmica e do dia a dia de um cientista – profissional que ainda visto como uma espécie de “avis rara” pela maioria da população.

Alto impacto e baixo custo

Tecnologia de alto impacto e baixo custo também foi o mote da palestra de Michelle Silva, mobilizadora da subsidiária da Endless Computers. A empresa nascida no Vale do Silício, na Califórnia, desenvolveu um sistema operacional focado nos integrantes das classes D e E. Suas principais características são: a gratuidade e a possibilidade de operar muitos de seus recursos de modo offline.

Segundo Paulo Rogério, a Ocupação Afro Futurista possui o DNA da filosofia da Aceleradora Vale do Dendê. “Nosso foco é a potencialização de negócios tocados por jovens negros e negras e nos quais a tecnologia possa ser um diferencial competitivo”, conta. Lançada em novembro de 2016, a Aceleradora tem o intuito de ajudar a potencializar o ecossistema da Economia Criativa da cidade. Mesmo antes de começar a operar oficialmente, seu primeiro edital será lançado apenas em outubro, a Aceleradora já organizou inúmeras palestras e workshops com acadêmicos e makers do Brasil, dos Estados Unidos e da Argentina. Além disso, ajudou na disseminação de ferramentas tecnológicas que auxiliam no empoderamento político e social de moradores da periferia.

Como o objetivo é trabalhar de forma colaborativa, de fato, muitas destas iniciativas foram tocadas em parceria com o Instituto Mídia Étnica (IME, um coletivo de inovação que acumula 10 anos de experiência no território. A Casa do Mídia Étnica abriga uma diversidade de projetos inovadores: o Ujaama Coworking, o portal e a TV Correio Nagô, além do Afrohacker.

O mais novo desafio é o Mídia Étnica_Lab que pretende conectar ativistas digitais de todo o planeta. “Queremos promover a cultura maker e engajar jovens de diversas partes do mundo comprometidos com o social”, conta Rosalvo Neto, diretor do IME. “Começamos pelo Rio de Janeiro e a Colômbia, locais com os quais já dispomos de inúmeras conexões”, completa.

E a abertura de pontes também foi o fio condutor em toda a programação da Ocupação Afro Futurista. Além da americana Endless e do astrofísico Copete, também passaram pelo palco montado na Estação da Lapa, representantes de iniciativas empreendedoras e tecnológicas que fazem sucesso no Rio de Janeiro (o PretaLab) e Belo Horizonte (Fa.Vela). Seus integrantes contaram suas experiências no desenvolvimento do ecossistema de inovação nestas cidades. Mas foram os criativos e makers da Boa Terra, que dominaram a cena.

Fonte: Aceleradora Vale do Dendê /Fotos: Rodrigo Castro