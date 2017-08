Nove destinos para fazer intercâmbio com menos de R$ 10 mil

11/08/2017 – Morar em outro país. Aprimorar um idioma. Conhecer uma nova cultura. Fazer amigos. Viver uma experiência no exterior. Quem já sonhou em fazer um intercâmbio sabe que a experiência proporciona tudo isso e mais um monte de outras coisas legais. Firme em sua missão de democratizar o intercâmbio no Brasil, a Global Study, rede com 10 anos de atuação no setor, preparou nove promoções imperdíveis para estudar fora gastando menos de R$ 10 mil reais. Os pacotes, que não incluem passagem, e alguns estadia, estão disponíveis apenas até 31 de agosto.

Austrália – Sydney

Terra dos cangurus. Exótica e bela, a nação encanta pela receptividade de seu povo e inúmeros pontos turísticos . Ideal para os aventureiros de plantão e para os amantes do mar. Pacote: 16 semanas de curso de inglês para estudar durante o período da manhã ou noite. Carga horária: 20h semanais na Barton College. Valor: R$ 8.264,00.

Irlanda – Dublin

Também conhecida como Ilha Esmeralda, a terceira maior ilha da Europa tem belas paisagens, tomadas por muito verde. Os apaixonados pelo mar também vão adorar a Irlanda, já que o país possui mais de 5.600 km de costas intocadas, prontas para serem descobertas. Pacote: 15 semanas de curso de inglês e oito semanas de férias para viajar pelo país ou pela Europa. Carga horária: 15 horas semanais na Infinity. Valor: R$ 8.755,40.

Nova Zelândia – Queenstown

Com paisagens de tirar o fôlego, o país convida todos os fãs da saga de Senhor dos Anéis a passar uma temporada por lá. Perfeito para quem ama surfe, esqui e esportes radicais como bungee jump, skydive, paragliding, rafting, entre muitos outros. Uma sugestão é praticar essas atividades em Queenstown, uma cidade encantadora, localizada no sul do país e conhecida como a capital mundial dos esportes radicais. Pacote: 14 semanas de curso de inglês, para estudar no período da noite. Carga horária: 20 horas semanais na SLEC – Southern Lakes English College. Valor: R$ 8.116,00.

Japão – Tokyo

Uma potência mundial que mistura o moderno e o tradicional. A cultura japonesa encanta por sua rica ancestralidade e por sua hospitalidade sempre cortês. O perfeito equilíbrio entre tradições milenares e tecnologia avançada. Pacote: 12 semanas de curso de japonês, ara estudar no período da manhã. Carga horária: 20 aulas por semana na escola Kai. Valor R$ 8.495,00.

África do Sul – Cape Town

Desbravar a savana, fazer um safári e encontrar a rica fauna africana já são motivos suficientes para escolher o país como destino. Mas se mesmo assim você não se convenceu, a Cidade do Cabo também oferece cultura, história, esportes e paisagens incríveis. Pacote: 4 semanas de curso de inglês, para estudar no período da manhã. Carga horária: 15 aulas por semana na LAL. Valor R$ 4.838,00.

Inglaterra – Londres

A terra da rainha é muito hospitaleira e receptiva com os estudantes. Além de imergir em uma cultura milenar, Londres oferece todo o conforto e comodidade das grandes cidades. Pubs, bares, baladas e festivais, o estudante que escolher essa cidade pode ter certeza que irá mergulhar muito mais fundo no universo da música. Pacote: 3 semanas de curso de inglês, para estudar no período da manhã. Carga horária: 28 aulas por semana na escola Embassy. Valor R$ 4.261,00.

Canadá – Toronto

A maior cidade canadense é conhecida por sua multicultura. Moderna e vibrante, a cidade acolhe muito bem seus estudantes e visitantes. É destino obrigatório para quem quer conhecer o Canadá. Pacote: 4 semanas de curso de inglês, com residência estudantil inclusa. Carga horária: 20 aulas por semana na escola Embassy. Valor R$ 5.816,78.

Canadá – Vancouver

Com muitas áreas verdes, a cidade é arborizada e tem o clima mais ameno do Canadá. Conhecida por agradar a todos, é possível encontrar neve e mar sem cruzar suas fronteiras. Vancouver convida os estudantes a se aventurarem no ecoturismo, como o passeio pelas pontes suspensas do Capilano Suspension Bridge ou pelas tirolesas de Grouse Mountain que chegam a até 80km/h. Pacote: 4 semanas de curso de inglês, com residência estudantil inclusa. Carga horária: 24 aulas por semana na escola Inlingua. Valor R$ 5.521,85.

EUA – San Diego

Califórnia, aqui vou eu! Praia, sol, esportes à beira mar e clima agradável. Além da cultura do bem viver, San Diego reúne uma culinária marcante misturando as hábitos alimentares do México e do mediterrâneo. Pacote: 2 semanas de curso de inglês, para estudar no período da manhã, com residência estudantil inclusa. Carga horária: 15 aulas por semana na escola CLA. Valor R$ 6.623,00.

