Lançada nova plataforma para gerenciamento da recuperação de crédito

16/08/2017 – A recuperação correta de dívidas em aberto consiste em saber a diferença entre um cliente de longa data, que simplesmente se esqueceu de fazer um pagamento, de um cliente novo, que está atrasado com vários pagamentos, e de alguém que está passando por dificuldades financeiras. É importante entender o momento pelo qual passa cada consumidor, para que o credor possa fornecer uma experiência individualizada e conveniente. Pensando nisso, a Serasa Experian lança o PowerCurve Collections, uma plataforma completa e inovadora de recuperação de crédito que une todas as capacidades da empresa, como informações, plataformas tecnológicas, analytics e know-how de consultores especializados.

O lançamento é impulsionado pelo alto número de consumidores inadimplentes. Segundo estudo da Serasa Experian de maio de 2017, 60,6 milhões de consumidores estão na lista de devedores, número recorde para o mês de junho desde o início da série histórica, em 2012. Em junho de 2016, o número era de 59,7 milhões. Segundo os economistas da Serasa, o desemprego e a recessão econômica são os principais motivos para os altos índices de inadimplência no país.

“Com o PowerCurve Collections as empresas podem agregar inteligência ao processo, utilizando dados e informações de mercado para orientar as decisões de recuperação de crédito e entrar em contato com os devedores de maneira mais eficaz, no momento mais adequado e com a mensagem certa, ajudando-os a limpar o nome”, explica Luiz Junqueira, diretor de Soluções de Decision Analytics da Serasa Experian. “Uma abordagem personalizada e individualizada beneficia tanto os clientes devedores quanto as empresas credoras, e está em linha com o novo consumidor, que é mais informado, mais exigente e mais consciente”, avalia.

Ao contrário de outros sistemas que se concentram no fluxo operacional de cobrança, O PowerCurve Collections é uma solução end to end, que integra dados, consultoria, e tomada de decisão em um workflow simplificado para gerenciamento e automatização dos processos de recuperação de crédito, além de permitir ao usuário utilizar uma interface amigável e responsiva.

O PowerCurve Collections aprimora as informações dos clientes devedores com dados de várias fontes para criar uma visão completa e segmentada de cada um. Depois, reúne esses insights para direcionar e automatizar as ações que comprovadamente aumentam as chances de recuperação de crédito. O resultado desta inteligência é um processo de cobrança maximizado, mais eficaz e completo.

As principais funcionalidades do PowerCurve Colllections incluem:

Módulo estratégico: permite o desenho e a rápida implantação de estratégias de cobrança (campeãs e desafiantes) e simulação de cenários.

Módulo operacional: criação de filas e workflows para melhor gerenciamento e redirecionamento das contas para o tratamento mais apropriado.

Dados: acesso a maior base de dados da América Latina, assegurando uma abordagem de cobrança centrada no consumidor.

Experiência do usuário: interface moderna, responsiva e sensível ao contexto.

Canais de acionamento: integra-se a diversos canais: SMS, e-mail, discador, carta, portal de renegociação, etc.

Relatórios e dashboards: possibilita maior visibilidade e acompanhamento da performance da carteira.

Gestão de terceiros: monitoramento e distribuição de contas para escritórios de cobrança.

Simulador de acordos: simula os melhores cenários e condições de renegociação de dívidas para o cliente (número de parcelas, valor, taxas etc.).

Saiba mais sobre o PowerCurve Collections: www.serasaexperian.com.br/pccollections

Fonte: Comunique-se