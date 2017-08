Gerenciamento de dados garante eficiência no mercado de bens de consumo

07/08/2017 – (por Isaac Ivanoff*) – Em matéria de gestão de bens de consumo e seus pontos de venda, manter-se atualizado e possuir soluções inovadoras é chave, ainda mais em um mercado como o do Brasil – um país de tamanho continental e com muitas oportunidades de negócios e que tem a presença das principais empresas do mundo, muitas delas de bens de consumo. Os dados falam por si: somente o mercado de consumo, movimenta 600 bilhões de dólares por ano no País (o que representa 20% do PIB), segundo a PWC. Diante deste cenário, oferecer a estas grandes companhias um serviço, uma plataforma ou um método estático para administrar suas vendas, já não é suficiente; a aposta hoje é oferecer um serviço integrado e, para isso, o desenvolvimento de modelos inovadores e disruptivos é fundamental.

Uma das maiores necessidades e, ao mesmo tempo, um dos grandes desafios que um país como o Brasil traz para todas as marcas é o de poder abranger e condensar diferentes serviços essenciais em uma só unidade. Mais ainda: melhorar a organização e, a partir dela, alcançar um conhecimento mais completo de seus clientes para, assim, deixar de ser um mero receptor de pedidos e oferecer também um rol proativo, que não apenas ajude a aumentar as transações próprias, mas a de seus clientes e pontos de venda.

Atentos a estas necessidades atuais e acostumados a trabalhar com marcas globais em diferentes partes do mundo, a Apex America – empresa de serviços BPO (terceirização de processos de negócios) com presença em sete países da América – desenvolveu uma solução disruptiva, que foi rapidamente adotada por várias empresas de bens de consumo de primeiro nível. Trata-se do Sales Drive Management, que permite, entre outras coisas, reduzir tempo e custos enquanto aumenta as vendas, fatores muito valorizados pelas companhias.

Hoje em dia, a tecnologia permite consolidar novos usos e também necessidades que antes não tínhamos, sendo indispensável propor alternativas para adaptar-se a esse contexto: englobar territórios antes inexplorados, administrar vendas de maneira rápida e direta e, sobretudo, estar disponível nos diversos canais de comunicação são requisitos fundamentais para o comércio atual.

Diante deste cenário e, principalmente, com as possibilidades que abre a tecnologia para melhorar todos os serviços e obter e concentrar dados valiosos e estratégicos para as empresas – que até pouco tempo atrás eram impossíveis de obter -, soluções disruptivas como o Sales Drive Management (SDM) se colocam como aliadas estratégicas, combinando ferramentas de gestão com estrutura comercial.

Há uma demanda por um serviço integrado, no qual as unidades de negócio não estejam divididas, mas que possam ser administradas de maneira global. Já não é rentável ter de um lado o serviço de atenção ao cliente, de outro a venda física e, de outro, a recepção de pedidos do cliente, mas que tudo esteja em uma mesma plataforma, atuando de forma sinérgica.Implementar um modoelo próprio de gestão, como o Sales Drive Management, cpntribui para oferecer um serviço multicanal de alta eficiência na relação Empresa-PDV, melhorando também a experiência do usuário e maximizando o tempo produtivo e a rentabilidade.

Entre as diferentes vantagens deste modelo, Ivanoff destaca que ele permite uma significativa redução dos custos de venda, informação centralizada e categorizada para otimizar a inteligência do negócio, solução em tempo e forma para as reclamações e demandas que eventualmente surjam, o controle da distribuição, entre outras funcionalidades. O SDM faz o acompanhamento de um pedido, solicita ativos da empresa, analisa a efetividade das vendas frente aos objetivos estabelecidos, mede a experiência dos clientes, realiza vendas proativas e comunica promoções e descontos, ou seja, faz todos os trabalhos que antes estavam dispersos em diferentes unidades, com o mal aproveitamento de tempo, custos e potencialidades que isso implica.

Portanto, a integração destas plataformas de gestão é, sem dúvidas, a fórmula geradora de um aumento de produtividade proporcionado pela terceirização dos serviços da indústria (BPO), o que se consolidou como uma solução inovadora que permite armar uma estratégia comercial de maneira integrada.

Este modelo de gestão abrange um profundo conhecimento dos diferentes mercados de bens de consumo e, além disso, permite adaptações conforme a realidade de cada novo cliente por meio de um levantamento de oportunidades internas e externas, o que garante sempre potencializar ao máximo o negócio da empresa. Pelo fato do Sales Drive Management ser um modelo próprio, é possível aplicá-lo tanto para empresas de marcas líderes como para sua concorrência direta e indireta, customizando a ferramenta e o modelo de negócios para cada uma delas.

*Isaac Ivanoff é diretor comercial da Apex America. É formado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing e tem MBA Executivo em Marketing pela Laureate International Universities.



Fonte: Makana