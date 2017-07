Vendas de consórcio de imóveis crescem no 1º quadrimestre de 2017

07/07/2017 – Com o alto custo do dinheiro, juros elevados e as barreiras burocráticas para a liberação de empréstimos bancários, cresce a procura por consórcio de imóveis. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), no primeiro quadrimestre do ano as vendas de novas cotas no segmento evoluíram 19,2% em média, em comparação ao mesmo período de 2016. Os negócios contratados (créditos comercializados), avançaram 39,1% na mesma comparação. No Brasil há aproximadamente 800 mil consorciados ativos que optaram por essa modalidade para a compra de imóveis. O índice inclui bens residenciais ou de veraneio, terrenos, conjuntos comerciais, galpões, entre outras tipologias imobiliárias.

Os números do Consórcio Bancorbrás (www.bancorbras.com.br) seguem o crescimento e a empresa comemora os resultados expressivos, mesmo em um período turbulento para a economia. “De janeiro a abril deste ano o crescimento foi de 51% em vendas de novas cotas e de 17% em relação ao crédito comercializado”, diz Wagner Soares Vilas Boas, Gerente Executivo de Vendas do Consórcio Bancorbrás. Nos primeiros quatro meses do ano, por exemplo, o valor médio das cartas ofertadas foi de R$ 330 mil.

O consórcio imobiliário pode ser uma boa opção para adquirir bens, ainda mais porque afasta o consumidor das altas taxas de financiamento. Sobre o valor da parcela do consórcio não há incidência de juros, o que facilita planejar a aquisição de um novo imóvel, a construção, a reforma e expansão a médio ou longo prazo.

Atualmente, o consórcio é a forma mais vantajosa e prática de investimento, pois permite a aquisição do bem desejado de forma planejada e o interessado pode escolher entre diversos valores de carta crédito, de acordo com seu poder de compra. “Certamente é a escolha mais segura para planejar e transformar em realidade o sonho de comprar um imóvel”, comenta Wagner Vilas Boas.

“Consórcio Bancorbrás cresce 51%

nas vendas de novas cotas.

Valor médio de carta

é de R$330 mil”



Quitação de imóveis

Para aqueles que já contrataram um financiamento bancário para a compra da casa própria, o consórcio pode ser uma solução para quitar a dívida contraída com altos juros. “É uma forma para o comprador se livrar dos juros cobrados no financiamento”, aconselha ainda Wagner Vilas Boas.

Uso do FGTS

Os compradores de imóveis que participam de grupos de consórcio podem usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a compra em três momentos: para oferecer lances e ter acesso antecipado a carta de crédito; após a contemplação, para completar o valor de sua carta de crédito e comprar um imóvel de maior valor; e após a compra do imóvel, para pagar parte das prestações ou amortizar e liquidar o saldo devedor.

Sobre o Consórcio e o Conglomerado Bancorbrás

O Consórcio Bancorbrás tem ampliado sua atuação nos últimos anos. Está presente com equipe própria de especialistas em Fortaleza, João Pessoa, Belo Horizonte, Goiânia, Anápolis, Taguatinga-DF e Brasília.

BANCORBRÁS

O Consórcio Bancorbrás faz parte do conglomerado Bancorbrás, fundada em 1983. A Bancorbrás atua nos segmentos de Consórcio, Seguro e Turismo, com sede no Distrito Federal e filiais em Minas Gerais, Ceará, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Na área de Turismo, conta com o Clube de Turismo Bancorbrás, com a Operadora de Turismo e a Agência de Viagens Bancorbrás. A Empresa também atua como Corretora de Seguros e Administradora de Consórcios. Para fomentar as iniciativas de desenvolvimento educacional, cultural, esportivo e social voltadas para a população em situação de vulnerabilidade social, a empresa mantém o Instituto Bancorbrás, uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que promove ações de cidadania.

Fonte: Profissionais do Texto/Fotos: Bancorbrás