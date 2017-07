QLED TVs Samsung tem garantia de 10 anos contra efeito Burn-in

19/07/2017 – A Samsung acaba de lançar uma nova categoria de televisores no mercado brasileiro, a QLED TV. Os novos aparelhos têm como proposta redefinir a experiência de assistir TV, contemplando soluções e benefícios inéditos aos consumidores.

Com tecnologia de pontos quânticos para formação da imagem, a QLED é a primeira TV a atingir 100% do volume** de cor disponível em cada cena, e ainda conta com HDR1500 para reprodução de conteúdos com incomparável nível de brilho e com riqueza de detalhes.

Como consequência de todo este avanço, a Samsung oferece exclusivamente ao consumidor que adquirir uma TV QLED, garantia*** de 10 anos contra efeito burn-in.

Burn-in

O Burn-in acontece, eventualmente, quando imagens estáticas são reproduzidas por muito tempo e acabam manchando definitivamente a tela. Como exemplos, pode-se apontar logos de emissoras ou legendas de filmes, que são absorvidos, permanecendo na tela independente do conteúdo reproduzido.

A Samsung reitera o compromisso com o consumidor, oferecendo garantia de 10 anos contra o efeito burn-in e outros benefícios exclusivos para quem adquirir uma TV QLED. Entre eles estão atendimento 24 horas ou consultoria remota e presencial. Para acesso a estes benefícios e pleno entendimento dos termos, o consumidor precisa se cadastrar no programa Concierge: www.samsung.com.br/qledtvconcierge.

A nova categoria QLED está em pré-venda em todos os principais varejistas do Brasil até o dia 16 de julho. Quem adquirir o modelo Q7F, de 55” ou 65”, receberá gratuitamente*, e com exclusividade, um suporte de parede No-Gap¹, que possibilita a experiência de instalação da QLED sem espaços entre a TV e a parede.

Observações apresentadas pela Samsung aos consumidores:

* sujeito à disponibilidade de estoque nos varejistas participantes, consulte regulamento completo da campanha em www.samsung.com.br/qledtvconcierge

** De acordo com a VDE”, Verband Deutscher Elektrotechniker, uma das maiores associações europeias e um importante pilar de padronizações e certificações no mundo da tecnologia, a QLED foi reconhecida como a 1ª TV no mundo capaz de reproduzir 100% do volume de cor disponível em uma cena.

***A garantia contra o efeito burn-in abrange os produtos utilizados em ambientes domésticos normais, apenas para Burn-in não intencionais. A garantia de 10 anos contra Burn-in é elegível aos consumidores que tenham adquirido um dos produtos da linha de TV Samsung QLED 2017, de forma oficial no Brasil.

Fonte: SamsungPR