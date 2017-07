Plataforma MapaDog indica locais para ir com o pet

20/07/2017 – Imagine a seguinte situação: Você está na rua com o seu cachorro e de repente um amigo liga chamando para tomar um café. Você não tem tempo de ir para casa deixar o seu cão, mas não quer deixar de encontrar essa pessoa. Como saber se o estabelecimento aceita a presença de pets? Acessando o MapaDog.

O MapaDog – www.mapadog.com – é uma plataforma colaborativa de mapeamento de locais pet-friendly em Brasília e arredores. É um espaço de busca, divulgação e regras de cada estabelecimento. Já está online no Instagram e no Facebook. Por enquanto o MapaDog só contempla o DF, mas o mapeamento das principais capitais do Brasil já começou a ser feito e vai ser lançado junto com o aplicativo daqui alguns meses.

Origem do MapaDog

A criação da ferramenta surgiu de uma necessidade pessoal de Júlia Hueb e Igor Vendas. “Sempre queríamos sair com a nossa pug Mafalda, mas não sabíamos onde ela era bem-vinda e nem as políticas e regras de cada local. Procurávamos essas informações, mas sempre eram notícias pontuais e antigas, com poucos lugares. Tínhamos que ficar ligando pra confirmar as informações”, conta Júlia. Conversando com amigos que também têm cachorros, viram que era também uma demanda de várias outras pessoas.

Eles procuraram sites e aplicativos que pudessem contar as informações da região de forma completa, mas não encontraram, então se indagaram: “Por que nós mesmos não criamos essa plataforma?”. O casal se juntou a Nathalia Lima, uma amiga designer de sites que tinha a mesma necessidade deles, pois adotou uma vira-lata que a acompanha por todo lado.

Mundo pet em expansão

Ao fazer um estudo de mercado, Júlia e Igor descobriram que o mundo de produtos e serviços pet está em plena expansão, mesmo durante a crise econômica, porque, segundo o IBGE, 63% das pessoas consideram o seu animal como membro da família. Além do mais, dados do instituto apontam que no Brasil há hoje mais cachorros do que crianças.

“Queremos que o MapaDog se torne uma ferramenta para unir cada vez mais pessoas e cachorros e que essa convivência possa ser feita em harmonia com aqueles que não têm animais”, afirma Igor Vendas. Segundo eles, o lifestyle pet-friendly é uma tendência mundial e é preciso difundir essas informações e desmistificar o convívio dos pets em locais sociais.

Fonte: Mapadog