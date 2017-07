Emprego temporário, com viagem pela Austrália, para brasileiros

18/07/2017 – A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) – autarquia vinculada ao Ministério da Educação – vai selecionar um agente de divulgação para integrar a Expedição 369 Australia Cretaceous Climate and Tectonics. A jornada acontecerá de 26 de setembro a 26 de novembro de 2017, a bordo do navio Joides Resolution. A seleção será feita de acordo com os termos do Edital nº 26/2017.

O selecionado deverá divulgar as atividades científicas do programa IODP/Capes-Brasil, além de seus resultados, para estudantes (dos níveis médio e superior), pesquisadores, professores de ensino médio, docentes da educação superior e profissionais que trabalham com divulgação científica, de forma a estimular o interesse pela ciência nos oceanos.

Pesquisas marinhas

O International Ocean Discovery Program (IODP) é um programa internacional de pesquisas marinhas, que visa investigar a história e a estrutura da Terra a partir do registro de sedimentos e rochas em águas profundas dos oceanos. Para isto, conta com o navio de pesquisa Joides Resolution, que usa a mais avançada tecnologia de perfuração oceânica como ferramenta de novas descobertas, permitindo a disseminação de dados e amostras a partir de arquivos globais, particularmente para os 25 (vinte e cinco) países membros do Programa.

O IODP/Capes-Brasil é executado pela Capes em parceria com a National Science Foundation (NSF), e enquadra-se nas diretrizes da Capes de indução de áreas estratégicas da política brasileira de ciência, tecnologia e inovação.

Inscrições até 31 de julho de 2017

Os candidatos que cumprirem os requisitos descritos no Edital deverão realizar a inscrição no período de 10 a 31 de julho, por meio eletrônico, no Sistema de Inscrição da Capes. A candidatura a ser submetida, deverá, obrigatoriamente, conter, como anexos, os documentos exigidos no Edital. Após todas as etapas de seleção, o resultado será divulgado no fim de agosto.

R$ 10 mil

Uma vez selecionado, o agente de divulgação do Programa IODP/Capes-Brasil será contemplado com passagem aérea de ida e volta, no trecho Brasil-Austrália-Brasil, para período da expedição; auxílio seguro saúde, e recurso de custeio no valor de R$ 10 mil para as atividades previstas no período pós-expedição da Proposta de Atividades Educacionais e de Divulgação aprovada. A alimentação e a hospedagem durante o período da expedição serão providenciadas pela equipe de operação do navio Joides Resolution.

O candidato selecionado não poderá permanecer no exterior após o término da Expedição 369, devendo retornar ao Brasil na data para a qual foi adquirida a passagem. Caso o candidato selecionado seja servidor público federal, estadual ou municipal, ele deverá providenciar junto à instituição com a qual mantém vínculo empregatício, em até dez dias corridos após convocação da Capes, publicação, no Diário Oficial, autorização de afastamento do país, contendo o período da viagem e constando a expressão ônus para a Capes.

Fonte: Ministério da Educação