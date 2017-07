Conheça a 1ª câmera 360º para esportes de ação integrada ao painel do carro

18/07/2017 – A Nissan revelou sua mais recente inovação para motoristas que têm um gosto pela aventura. Chamada de JukeCam, trata-se da primeira câmera multifuncional de 360º integrada ao painel, que em segundos se transforma em uma câmera para esportes de ação.

As duas possibilidades de instalação – a primeira integrada ao painel do crossover Nissan Juke e a segunda acoplada a um capacete – permitem que a JukeCam seja perfeita para filmar qualquer momento da vida do motorista.

Economia no seguro

Ao registrar o dia-a-dia no trânsito, a câmera pode ajudar o motorista a economizar nas parcelas do seguro e a estabelecer valores de sinistros mais favoráveis. E se torna indispensável também em trilhas, esquiando, no ar ou em qualquer outra atividade que faz da câmera um item fundamental.

A Nissan JukeCam é um dispositivo-conceito desenvolvido em conjunto com a 360fly, uma fabricante de câmeras de 360 graus.

Os recursos oferecidos pela JukeCam são mostrados em um vídeo espetacular, filmado com qualidade 4K, que tem como estrelas alguns membros da Xpogo, equipe de pogo extremo.

Durante a filmagem, o dublê profissional Dalton Smith pulou sobre três Nissan Juke enfileirados, com apenas um salto entre cada um deles. Com isso, ele conquistou um título que será registrado no Livro Guinness de Recordes™ como o Maior Salto sobre Carros Alinhados com um Pogo Stick.

Perspectiva da câmera instalada no painel

Dalton comentou sobre o feito: “Não foi fácil quebrar esse recorde mundial, mas a equipe e eu sempre estamos prontos para enfrentar um desafio. Quando a Nissan chegou com essa ideia de JukeCam, ficamos extremamente empolgados. Nissan JukeCam é um conceito fantástico para motoristas e eu quis testar imediatamente”.

A Nissan tem sido precursora em tornar mais acessíveis as tecnologias de câmeras veiculares, principalmente com visão de 360º, para aumentar a segurança no trânsito. A Câmera 360º inteligente é um sistema inovador de câmeras de estacionamento que cria uma visão aérea do carro, ajudando o motorista a detectar obstáculos ao estacionar. A primeira versão deste sistema foi lançada em 2012, no modelo Qashqai. No Brasil, a tecnologia da Câmera 360º é utilizada no Nissan Kicks, produzido no Complexo Industrial de Resende, onde o equipamento é instalado e calibrado no crossover. O modelo ainda reúne outros elementos que fazem parte do conceito de Mobilidade Inteligente da Nissan.

O Juke já tem quase 800.000 unidades comercializadas na Europa desde o lançamento do modelo, em 2010. Destes, 133.000 foram equipados com o Intelligent Around View Monitor – a Câmera 360º Inteligente. Como cada veículo é equipado com quatro câmeras, um total de 532.000 câmeras já foi instalado em modelos Juke desde seu lançamento.

A Nissan também inovou no uso de câmeras embarcadas para aumentar a segurança dos motoristas. Em 2002, o Nissan Primera foi o primeiro modelo de série na Europa, produzido por uma montadora “mainstream”, a ser equipado com câmera de estacionamento traseira, chamada na época de Rear View Monitor.

O aumento da popularidade das câmeras integradas ao painel nos últimos anos tem sido bastante expressivo.

No Reino Unido, as vendas destes dispositivos aumentaram mais de 900% em apenas 2 anos. Usadas para oferecer provas para seguradoras e autoridades em caso de litígio, os consumidores também podem economizar em média 57,75 libras por ano em custos de seguros ao utilizar uma câmera integrada ao painel.

Perspectiva da câmera instalada no capacete

Totalmente integrada ao veículo, a JukeCam tem capacidade para estar sempre conectada, podendo registrar até três horas ininterruptas quando utilizada como câmera integrada ao painel, permitindo que os trajetos sejam gravados para uma eventual utilização ao solicitar uma cobertura de seguro. Quando a JukeCam é desconectada da base do painel e usada como câmera de ação, a bateria tem uma duração de até duas horas.

“A Nissan sempre busca inovar e criar novos recursos para os seus consumidores, sendo a marca líder no uso de câmeras veiculares”, comentou Helen Perry, gerente sênior de marketing para o Juke na Nissan Europa. “A JukeCam foi criada a partir do desejo de lançar uma câmera que se adequasse às vidas ativas dos nossos consumidores. Ela é perfeita para ser usada no trânsito como uma câmera integrada ao painel, mas também é suficientemente versátil ao ser facilmente removida, para criar vídeos em 360 graus, permitindo o registro de aventuras em primeira pessoa”.

O Juke faz parte da linha de crossovers pioneiros da Nissan. O segmento de crossovers foi criado pela Nissan em 2007, com o lançamento do Qashqai, que é atualmente o crossover mais vendido na Europa. O Nissan X-Trail completa a linha de crossovers da marca, sendo oferecido com 5 ou 7 lugares, sendo o automóvel perfeito para as aventuras em família. Novas versões do Qashqai e do X-Trail estão sendo vendidas na Europa a partir deste mês.