Compras na web: “Mais Barato PROTESTE” monitora mais de 30 lojas

20/07/2017 – Há meses, a PROTESTE – Associação de Consumidores – tem monitorado o mercado de venda on-line e verificou que os preços podem variar em até 45% de loja para loja e de até 20% de um dia para o outro. Para evitar que os consumidores fiquem navegando de site em site para comparar preços foi lançado o Mais Barato PROTESTE (https://maisbarato.proteste.org.br), um plug-in para navegador de Internet que faz uma busca automática pelas melhores ofertas. Basta instalá-lo no Chrome (compatível com Windows, Mac e Linux) para começar a poupar.

Ao buscar um produto específico, a ferramenta disponibiliza ao consumidor a oferta mais barata no momento do acesso. Além disso, possibilita o cadastro do preço desejado, que gera um alerta e permite o envio de e-mail ou SMS caso o preço seja alcançado.

Simulação

De acordo com a simulação feita pela PROTESTE, foi “buscada” na plataforma do Google uma máquina de lavar de uma marca especifica. No topo dos resultados da busca apareceu a loja Extra e, ao acessar a página do produto a ferramenta informou, por meio de uma mensagem no topo do site, que na loja Walmart o preço era menor em R$ 301,00.

Também, é possível acessar o histórico de preço do produto de uma determinada loja, assim o comprador poderá ter a certeza que está fazendo um bom negócio e não caindo nas famosas pegadinhas de “ofertas imperdíveis”.

Caso a melhor oferta encontrada satisfaça de imediato o consumidor, no ato da compra a ferramenta realiza ainda uma verificação automática dos cupons de desconto aplicáveis, podendo gerar uma economia ainda maior.

Características

Dentre as caraterísticas do “Mais Barato PROTESTE”, destacam-se:

· Segurança, uma vez que não há acesso aos dados pessoais do usuário;

· Discrição, já que fica visível apenas quando a página do produto é acessada;

· O fato de não prejudicar a velocidade de acesso à internet;

· O monitoramento de mais de 30 diferentes lojas.

Para ter acesso a ferramenta basta acessar o site https://maisbarato.proteste.org.br e instalar o plugin no Chrome, sendo a mesma compatível com os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux. A PROTESTE não cobrará nada do consumidor que poderá economizar sem precisar abrir dezenas de abas para certificar-se disso.