Que tal ativar uma conta bancária em um supermercado?

12/06/2017 – Ativar uma conta bancária em um supermercado logo poderá ser possível no Brasil. A experiência na França está em andamento na rede Carrefour.

A novidade no assunto é que a Gemalto, líder mundial em segurança digital, irá fornecer ao Market Pay, uma instituição de pagamentos, subsidiária do Grupo Carrefour, cartões de pagamento e uma solução Digital PIN para a conta C-zam.

Essa nova conta está disponível nas prateleiras de mais de três mil lojas do Carrefour na França. Após a abertura da conta, o código PIN é entregue com segurança e rapidez através do aplicativo no celular ou pelo site Compteczam.fr. Esse processo é totalmente protegido pelos robustos mecanismos de criptografia e autenticação da Gemalto.

“A conta C-zam oferece a oportunidade de adquirir, em qualquer loja Carrefour, uma conta bancária e ativar, online, um cartão bancário”, disse Frédéric Mazurier, CEO da Market Pay. “Com o apoio da Gemalto, estamos inovando ao oferecer, ao sistema bancário francês, um novo serviço em termos de acessibilidade, disponibilidade e usabilidade.”

“A conta C-zam do Carrefour é um exemplo claro de como a transformação bancária digital está revolucionando a experiência do usuário final”, disse Bertrand Knopf, Vice-Presidente Executivo de Transações e Pagamentos Bancários na Gemalto. “Soluções como o Digital PIN estabelecem as bases para uma nova geração de serviços bancários prontos para uso.”

Fonte: Tamer Comunicação Empresarial / Foto: C-zam