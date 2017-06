Os cuidados com as crianças após a internação hospitalar

06/06/2017 – Crianças que passaram por período de internação em hospitais trazem sempre uma enorme preocupação para os pais ou responsáveis. E após esse período surgem outras apreensões quando ela retorna para casa. Como cuidar? O que fazer para que a recuperação seja total? O que evitar para não atrapalhar o fim do tratamento?

O serviço de home care, ou internação domiciliar, é uma das mais seguras opções para cuidar dessas crianças que tiveram alta médica para deixar o hospital.

Resumo da Internação

Logo após a alta hospitalar da criança é preciso solicitar o Resumo da Internação. Trata-se de um documento onde constam todas as informações importantes e que deve ser guardado porque é essencial para a história clínica dela. Ali estarão também as recomendações da equipe de internação para o complemento do tratamento, porque a alta não quer dizer, necessariamente, que o paciente esteja curado, mas, sim, que está melhor e deve continuar a terapia.

Home care é indicado para todas as idades

“Embora muitos ainda associem o home care apenas a pessoas mais idosas, que requerem atenção de médicos e enfermeiros em casa, na verdade o home care é um serviço indicado para pacientes de qualquer idade, inclusive crianças, que podem receber tratamento de saúde no conforto do lar”, diz Fause El Haje, diretor da Prime Home Care (www.primehomecaredf.com.br), empresa de Brasília especializada em neonatologia, pediatria e atendimento adulto.

A maioria das crianças que precisa de internação tem até 5 anos e os cuidados variam. Quando a criança volta para casa, os familiares passam a ser responsáveis pelos curativos e também pela eventual utilização de equipamentos voltados ao tratamento. Se for um caso de doença, os pais terão que administrar os medicamentos, informa o pediatra Fernando Lyra, membro do Departamento de Cuidados Domiciliares da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP).

Importante também é saber quando retornar ao médico. “Febre, volta da dor ou dor exacerbada, vermelhidão em torno da ferida e secreção, em caso de cirurgia, são chamados de sinais de alerta e a criança precisa ser examinada por quem a atendeu ou ser encaminhada ao posto médico”, diz Lyra.

E não é só o físico da criança que sofre com uma internação. “Observamos que muitas crianças ficam tristes, não comem, ficam quietas e não querem brincar quando internadas. Após a alta, o paciente pode ter uma rápida recuperação, mas os pais podem ser mais afetados com os problemas de saúde de seus filhos e também apresentar sinais de depressão, principalmente quando a criança esteve internada por doenças graves e necessitou de tratamento em UTI”, explica.

Ajuda especializada do home care

Nesses casos, tanto pacientes como familiares devem procurar ajuda especializada, pois os pais passam a ter uma percepção da criança mais frágil do que ela é na realidade, e isso vai comprometer a autoimagem que o pequeno tem dele mesmo.

“Vários planos de saúde oferecem cobertura para serviços de home care. É muito mais seguro para as famílias contar com apoio de uma equipe de profissionais do que ficar desassistida em casa, com o familiar precisando de atenção e cuidados o tempo todo”, diz Fause.

“O home care não é apenas indicado para pacientes que precisam de um longo tratamento, mas também para casos pontuais de tratamento à saúde em casa”, acrescenta.

“É necessário perceber que o período traumático acabou e mostrar para o paciente que ele está de volta ao cotidiano, que o pior já passou. Se possível, a criança deve voltar à escola, à convivência com os amigos e ao lazer”, aconselha o médico Lyra.

Fonte: Acontece / com informações da Profissionais do Texto / Foto: Guia Infantil