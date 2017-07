Números revelam ‘boom’ da energia fotovoltaica no Brasil

30/06/2017 – A energia solar ou fotovoltaica, captada do sol é considerada uma energia infinita e o Brasil apresenta crescimento extraordinário nessa área, nos últimos anos. Para se ter uma ideia, com relação à Geração Distribuída (GD), ou seja, a geração de energia pelos próprios consumidores, que inclui todas as fontes de energia renováveis utilizadas no Brasil, entre os meses de julho e setembro de 2015, existiam 1.148 instalações registradas na Associação Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

No mesmo período de 2016 foram registradas 5.040 instalações. Um aumento de aproximadamente 440% em relação ao ano passado. Já o setor de energia fotovoltaica teve aumento de 300%, considerando apenas os dados oficiais da ANEEL, sem contar as instalações não registradas.

Energia que cresce – Segundo a ANEEL, até 2024, cerca de 1,2 milhão de geradores de energia solar ou mais deverão ser instalados em casas e empresas em todo o Brasil, representando 15% da matriz energética brasileira e até o ano 2030 o mercado de energia fotovoltaica deverá movimentar cerca de R$ 100 bilhões.

De acordo com especialista no tema, Denilson Tinim, ligado à multinacional austríaca Fronius, o sistema fotovoltaico apresenta diversos benefícios e podem se tornar grandes aliados para o empreendimento. Confira abaixo.

Valorização do imóvel – Uma residência, condomínio ou empresa com energia solar – projeto arquitetônico composto por placas solares – é valorizado por ser sustentável, além da possibilidade de monitorar tudo o que acontece na instalação em uma plataforma online moderna.

Redução de custos – É possível economizar muito com um sistema fotovoltaico, reduzindo sua conta de energia elétrica praticamente a zero.

Sustentabilidade – A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energia mais limpa entre as fontes de energia. Países como Estados Unidos, Alemanha, China, Itália, Japão e Espanha já estão usando o potencial do sol em grande escala. E agora é possível transformar uma residência em um imóvel totalmente sustentável.

“Este sistema tem duração de pelo menos 20 anos. Portanto, é importantíssimo que o consumidor fique atento na hora de escolher os produtos para realizar a instalação. O sistema pode ser instalado – de forma rápida e fácil – em telhados residenciais ou comerciais, próximos ou diretamente no local onde é necessária a energia. Ou seja, este sistema independe daquela energia gerada em grandes instalações centrais – hidrelétrica – ou em grandes parques eólicos”, afirma Denilson.

Para instalar um sistema fotovoltaico em uma residência, o valor do investimento inicial é a partir de R$ 18 mil. Com retorno previsto entre sete ou oito anos.

Fonte: Lncomunicação / Foto: GGN