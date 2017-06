Nestlé Brasil cria laboratório para gerar conteúdo in-house

05/06/2017 – O Brasil é o mercado pioneiro dentro do Grupo Nestlé a contar com estúdio de produção de conteúdo digital in-house. Idealizado para atender ao perfil cada vez mais exigente e atento das Pessoas sobre a dinâmica e a velocidade da era digital, o “Content Factory”, como é chamado, foi instalado na Sede da empresa, em São Paulo.

Formado por uma equipe especializada em redes sociais e de diferentes áreas de atuação, como Community Manageres, Estratégia e Criação de Conteúdo, Design, Jornalistas e Analistas de dados, o objetivo vai muito além de gerar conteúdo. “Ter este estúdio de produção de conteúdo próprio, dentro da empresa, nos permite abrir e manter um diálogo com as Pessoas de maneira íntima, promovendo o engajamento e a fidelização com a Nestlé e suas marcas, além de nos permitir agir de maneira rápida e eficiente para reagir em tempo real, local, de maneira compartilhável e atraente”, afirma Rafael Nadale Souza, Communication & Branding manager da Nestlé Brasil.

O Content Factory acompanha a transformação da comunicação e já se tornou referência para outras unidades da Nestlé no mundo dispostas a desenvolver este formato de conteúdo digital. Hoje a equipe conta com 8 profissionais, mas a projeção é de que esse número dobre até o final desse ano.

Todos os tipos de conteúdo digitais são produzidos internamente com agilidade – gifs, posts, vídeos, receitas em audiovisual e infográficos, entre outros. Funciona com base em 3 pilares principais: entendimento sobre o que as pessoas estão conversando no digital|; engajamento, por meio de conteúdo personalizado das marcas, que converse direta e abertamente com as pessoas e pela mensuração, ferramenta que possibilita checar o resultado e a eficiência da comunicação para o planejamento de ações futuras.

Fonte: FSB / Foto: Divulgação