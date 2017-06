Campus Party superou preconceito contra “Brasília burocrática”

14/06/2017 – O presidente do Instituto Campus Party (http://brasil.campus-party.org), Francesco Farruggia, afirmou a jornalistas que, depois de relutar em trazer o evento para Brasília, acabou se surpreendendo com o elevado interesse da população local. São esperadas mais de 40 mil pessoas, de 14 a 18 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

“Para mim, Brasília representava apenas um lugar que concentra poder, burocracia…ignorância minha”, disse.

Ele definiu a Campus Party como uma “Wikipedia” ao vivo: “há muita energia nos jovens, mas está dispersa. A Campus Party os atrai e cria um ecossistema. E trazemos palestrantes, sujeitos feras no q fazem”.

Governador do DF menciona apoio ao desenvolvimento tecnológico

“Este evento tem a cara de Brasília, uma cidade inovadora, empreendedora. Queremos buscar soluções por meio da tecnologia e da criatividade para que tenhamos melhores serviços públicos para a população”, disse o governador Rodrigo Rollemberg durante a visita a espaços como a área de camping e a Open Campus.

Na entrevista coletiva, o chefe do Executivo elencou ações do governo de Brasília — um dos realizadores da Campus — voltadas à tecnologia, como os editais voltados a startups e a implementação do Biotic — Parque Tecnológico. Rollemberg também citou o Hackathon Inova Brasília, maratona de programação que ocorrerá de quinta (15) a sábado (17) na Campus Party Brasília.

O foco da disputa será a busca de melhorias no atendimento ao cidadão em três áreas: segurança pública, educação e mobilidade. Para cada uma, será apresentado um desafio.

Atrasos do governo local

Este mês, o governo do DF teve que anunciar às pressas um decreto para resolver uma pendência com pequenas empresas beneficiadas pelo edital StartUps Brasília, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF).

O Decreto n° 38.256 que regulamenta os repasses desse programa assegurou o recebimento de até R$ 150 mil para cada participante. Essas empresas estavam desde

dezembro de 2016 à espera dessa regulamentação e dos respectivos repasses financeiros.

Em novembro do ano passado, 148 startups do DF foram selecionadas em edital para receber recursos públicos, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo tecnológico na capital.

O alerta sobre a situação dessas empresas foi feito pelo site Metropoles (http://www.metropoles.com/distrito-federal/startups-levam-calote-do-gdf-e-estao-sob-risco-de-fechar-as-portas).

#CPBSB

Fonte: NN/Agência Brasília/Campus Party / Fotos: Agência Brasília