Campus Party Brasília terá mais de 250 horas de atividades

14/06/2017 – Foi aberta nesta 4a feira (14) a primeira edição completa da Campus Party Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Segundo os organizadores, trata-se da maior experiência tecnológica do mundo e reunirá em cinco palcos especialistas nacionais e internacionais de temas como ciência, tecnologia, internet, empreendedorismo e arte multimídia, além de atividades como hackathons, workshops, entre outros.

“Estamos muito felizes em trazer a Campus Party para Brasília que é uma cidade jovem e carente de eventos que discutam inovação e empreendedorismo. Pensando nisso, elaboramos uma programação que agrade os jovens de 09 a 100 anos que receberemos no evento com o objetivo de construir uma comunidade mais engajada e apaixonada pelas novas tecnologias e pelas oportunidades que ela nos traz”, explica Tonico Novaes, diretor geral da Campus Party Brasil.

Vídeo com demonstração de drone, na Campus Party.

Em cinco dias, cerca de 40 mil visitantes, sendo 4 mil campuseiros, terão acesso a mais de 250 horas de conteúdos e atividades que durarão praticamente 24 horas por dia e poderão usufruir de uma internet de 20 Gpbs fornecida pela Telebras. “A velocidade das telecomunicações vem mudando há muito tempo. E é uma mudança exponencial. Tudo isso pode ser contado através da Campus Party. Para a Telebras é uma honra ser parceira desse grande evento”, diz Antonio Loss, presidente da Telebras.

A #CPBSB ocupará uma área de mais de 54 mil m² do Ulysses Guimarães. Nela, estão instalados o palco principal, que receberá personalidades como, por exemplo, o consultor estabelecido no Vale do Silício, Matthew F Reyes, o cientista de dados brasileiro, Ricardo Cappra, o artista multimídia e criador de show de drones, Horst Hörtner, o pai do movimento do Software Livre, Richard Stallman, o futurista e cofundador da Campus Party, Paco Ragageles e a artista interdisciplinar que trabalha com a intersecção da arte e ciência, Ane Liu, e outros três palcos – “Criatividade e Entretenimento”, “Inovação”, “Ciências” – onde palestrantes que são referência em suas áreas irão debater temas como inovação, ciências, design, games, etc.

Quem não conseguiu ingressos para a Arena terá a oportunidade de conhecer um pouco mais do evento na área Open Campus, espaço aberto ao público e gratuito que funcionará nos dias 15 e 16 de junho, das 10h às 21h, e no dia 17, das 10h às 18h, e contará com uma série de simuladores, partidas de Hockey entre Robôs, etapa Brasília do Campeonato Brasileiro de Drones, além de conhecer trabalhos acadêmicos e startups com ideias inovadoras e participar de workshops e palestras sobre empreendedorismo.

Fonte: CPBSB