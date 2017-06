Brasília recebe o II Simpósio Nacional de Uro-oncologia e cirurgia oncológica

20/06/2017 – Os avanços da tecnologia têm revolucionado tanto o diagnóstico quanto o tratamento de tumores urológicos. Entre um dos principais métodos está a cirurgia robótica, que tem proporcionado uma maior precisão para a equipe médica, além de segurança ao paciente por se tratar de um procedimento minimamente invasivo. A técnica será debatida durante o II Simpósio Nacional de Uro-oncologia e Cirurgia Robótica Oncologia D’Or, a ser realizado no dia 24 de junho, no Hotel Grand Mercure Brasília Eixo Monumental, em Brasília.

Atualmente, cerca de 80% das cirurgias para câncer de próstata são realizadas utilizando a plataforma robótica. Esse número vem aumentando progressivamente no Brasil, seguindo uma tendência mundial. Segundo Rodrigo Frota, coordenador do Programa de Urologia Robótica da Rede D’Or São Luiz, a visualização 3D do tumor, que permite ao cirurgião maior precisão da dissecção, minimizando hemorragias, está entre os principais benefícios da técnica.

“Além disso, o procedimento minimamente invasivo contribui com a rápida recuperação do paciente e reduz as chances de problemas de incontinência urinária, além de menor risco de disfunção erétil”, explica o especialista.

Bruno Oliveira, um dos coordenadores científicos do evento e oncologista do Acreditar, clínica do Grupo Oncologia D’Or em Brasília, destaca que, nesta edição, haverá uma atualização dos principais estudos apresentados na ASCO 2017, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, sobre tumores urológicos. “Alguns trabalhos apresentados prometem mudar a conduta oncológica no mundo todo em relação ao tratamento do câncer de próstata metastático de alto risco”, ressalta o oncologista.

Já Daniel Herchenhorn, oncologista do Grupo Oncologia D’Or e também coordenador do evento, salienta a participação de inúmeros especialistas nacionais e internacionais que apresentarão o que há de mais novo na cirurgia robótica no Brasil e no mundo. Um dos destaques é o Professor de Urologia da University of Southern California, André Berger. O especialista traz na bagagem sua experiência em cirurgia robótica avançada e laparoscopia, especialmente para câncer de próstata, rim e bexiga.

A programação completa do evento pode ser encontrada pelo site http://eventosoncologiador.com.br/urooncologia/.

Fonte: HDPR / Foto: Paulista 40 graus

