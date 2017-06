Brasília recebe Feirão CAIXA da Casa Própria de 23 a 25 de junho

20/06/2017 – Começa nesta sexta-feira (23), o Feirão CAIXA da Casa Própria em Brasília (DF). O evento, que será realizado no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, conta com 6.900 imóveis, novos ou usados, que estarão em oferta até o domingo (25). Considerado o maior do ramo imobiliário, neste final de semana, o Feirão chega também a outras 2 cidades do país.

Segundo o superintendente regional da CAIXA, Paulo Leonel de Souza Menezes, o Feirão será uma oportunidade para as famílias realizarem o sonho de adquirir a casa própria. “No Feirão, os visitantes podem contar com as condições facilitadas que a CAIXA oferece, além de ter acesso aos principais lançamentos e a diversos imóveis, novos ou usados, disponíveis na região.”, comenta.

O Feirão CAIXA da Casa Própria contará, em Brasília (DF), com 70 construtoras e cerca de 30 correspondentes imobiliários CAIXA, além de 3 imobiliárias, que ocuparão os estandes do evento. São 6.900 imóveis novos e usados em oferta. Mais de 100 empregados da CAIXA trabalham para a realização do Feirão em Brasília, neste ano.

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI-DF) estará presente com estande. A entidade está otimista com o evento uma vez que neste primeiro quadrimestre o índice de velocidade de vendas de imóveis residenciais novos é superior ao de igual período de 2015 e 2016.

Atendimento:

Para requerer o crédito para casa própria, no Feirão, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da CAIXA, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.

Serviço:

Feirão CAIXA da Casa Própria de Brasília

Data: 23 a 25 de junho (sexta-feira a domingo)

Abertura ao público: Sexta-feira (23) e Sábado (24), das 10h às 20h; – Domingo (25), das 10h às 18h

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade – Brasília (DF)

Entrada: gratuita