Bom pra Crédito recebe aporte de R$ 6 mi

19/06/2017 – A Astella Investimentos, gestora de recursos independente especializada em Venture Capital, anuncia o 1º investimento do seu novo fundo Journey III : Bom pra Crédito, um marketplace de crédito ao consumidor, lançado no final 2013 por um grupo de executivos veteranos do setor, com a missão de fazer do mercado brasileiro de crédito um ambiente mais justo e equilibrado.

A Fintech já é a maior plataforma de crédito online do Brasil; possui mais de 1,5 milhão de clientes com solicitações de crédito e já intermediou mais de R$ 70 milhões em empréstimo pessoal de seus 20 parceiros credores (Bancos, Financeiras, Varejistas e Fintechs Lenders); conta com um time de especialistas nos setores de crédito e tecnologia, com experiência em empresas como Itaú-Unibanco, Fininvest, Losango, Crivo-TransUnion e Borland Software.

Expansão à vista

Com esta rodada de investimentos, o Bom pra Crédito vai aumentar a equipe, o número de parceiros de crédito integrados e a gama de produtos oferecidos; ampliando sua capacidade de conectar clientes a ofertas de crédito. A empresa deve também acelerar os investimentos em marketing para conquistar novos clientes e expandir a gama de serviços para clientes que já contrataram crédito na plataforma.

Além da geração de demanda para quem vende crédito no mercado, a empresa desenvolveu um novo produto SaaS para avaliação de credit scoring e automação de vendas de produtos relacionados que começa a ser comercializada neste mês.

Segundo Ricardo Kalichsztein, CEO e Fundador do BPC: “Estamos muito felizes com a realização desta nova rodada de investimentos. Já contávamos com um grupo de investidores anjo forte no mercado de crédito e a vinda de fundos de VC trará uma visão muito complementar ao Bom Pra Crédito, fundamental para o prosseguimento nesta jornada de grande escala que temos pela frente. Com o novo aporte, pretendemos crescer três vezes nosso faturamento até o final do ano, duplicar nossa base de clientes para 3 milhões de brasileiros, além de investir em Tecnologia, Marketing e Produtos, garantindo uma experiência cada vez melhor aos nossos clientes tomadores de crédito a os parceiros credores”.

Oportunidade com digitalização dos negócios

Na avaliação de Martino Bagini, sócio da Astella, o ritmo acelerado de crescimento das fintechs brasileiras como o Bom pra crédito, é um sinal claro do tamanho da oportunidade criada pela digitalização dos negócios, apesar dos desafios macroeconômicos atuais. “Encontramos na empresa um marketplace legítimo, que gera valor para tomadores e credores: ampliando o acesso à oferta para os consumidores, por meio de produtos mais adequados ao seu perfil pessoal, e reduzindo a fricção e custos da contratação de produtos financeiros, como empréstimo pessoal, para toda a cadeia, chegando até aos financiadores.”

A Astella liderou o investimento dessa rodada Series A, em conjunto com os investidores anjo da empresa e da SP Ventures, gestora de recursos independente focada em companhias de tecnologia. Foram investidos R$ 6 milhões neste round.

A SP Ventures acredita que a plataforma de crédito online é um enorme acelerador da revolução digital no mercado financeiro, pois casa credores tradicionais com tomadores que já estão inseridos no meio digital. Segundo Francisco Jardim, diretor da SP Ventures, a opção pela BPC decorreu do seguinte processo: “acompanhamos o surgimento das plataformas de crédito online no Brasil há alguns anos. A Bom Pra Crédito foi a que mais nos impressionou em termos de solidez do time, estágio de faturamento e tração, além do forte viés em tecnologia. Nossa aposta é que vão ganhar esse jogo.”

Além de apoiar o Bom pra crédito em seu crescimento, o fundo Journey III deve fazer mais dois investimentos até o final deste ano, alinhados com a filosofia da gestora: aportar cultura e capacitações, além dos recursos financeiros, para apoiar os empreendedores do portfólio em sua jornada de crescimento e gestão dos desafios do dia a dia. Com um conjunto de guias de melhores práticas, referências de sucesso, ferramentas e pessoas, os sócios da gestora participam ativamente das empresas investidas.

Fonte: Tamer