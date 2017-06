10,7 mil veículos foram financiados no DF em maio

19/06/2017 – Em maio, os financiamentos de veículos somaram 10.688 unidades novas e usadas no Distrito Federal, avanço de 22,1% em relação ao mesmo mês de 2016, sendo o segundo maior volume de vendas a crédito da região Centro-Oeste, atrás de Goiás. Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados.

O levantamento é da B3, empresa resultante da combinação de atividades da BM&FBOVESPA, uma das maiores bolsas do mundo em valor de mercado, e a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina. A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.

92% de financiamentos de automóveis leves no DF

Os financiamentos de automóveis leves totalizaram 9.791 unidades vendidas a crédito em maio. Com isso, a categoria foi responsável por 92% do total financiado no Distrito Federal no mês.

O Centro-Oeste atingiu 42.539 veículos financiados em maio, alta de 17,7% na comparação anual. Desse total, foram negociados 34.150 automóveis leves, enquanto os financiamentos de motos somaram 6.765 unidades no mês.

442 mil veículos financiados no Brasil

O total de veículos financiados no Brasil em maio totalizou 442.387 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, aumento de 17,5% em relação ao mesmo mês de 2016. Desse total, veículos novos somaram 160.244 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 282.143.

Fonte: MSLGroup/ Foto: Memória Motor