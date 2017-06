10 motivos para você não perder a Campus Party Brasília

01/06/2017 – (por Tonico Novaes*) É difícil fazer uma lista de atrações em se tratando de uma experiência tão rica como a Campus Party. Contudo, por ser nossa primeira edição em Brasília – ano passado, tivemos uma Campus Day – faço abaixo uma breve seleção, com base na programação já confirmada.

Antes de mais nada, vale resgatar aqui o histórico do evento. A primeira Campus Party ocorreu em 1997, na Espanha. Desde então, já se firmou no calendário anual de eventos de países como Estados Unidos, Holanda, Argentina, Alemanha, Colômbia, México, entre outros. Acabamos de completar 10 anos de Brasil, com a edição nacional que ocorreu no mês de janeiro em São Paulo e, nesse ano, já confirmamos edições pioneiras em Brasília, Salvador e Pato Branco, além da segunda edição de Minas Gerais.

Nosso objetivo maior hoje com o evento é ser uma plataforma nacional de disseminação e experimentação tecnológica, deixando diversos tipos de legado para a sociedade. Cada vez mais, nossos processos e as dinâmicas em que estamos inseridos no dia a dia estão permeados de tecnologia. Veja só: das nossas casas e escritórios, já somos capazes de simular ambientes e situações com realidade virtual e ter uma visualização 360º do nosso objeto de pesquisa de forma remota; em viagens a lazer ou a negócios, já dispomos em nossos smartphones de apps que aprendem padrões e são capazes de responder rapidamente a perguntas sobre qualquer assunto e nos dar dicas e indicar caminhos, tais como verdadeiros conselheiros. Ora, esses são apenas dois exemplos que mostram uma completa mudança de paradigmas.

Estou certo que a combinação de dados em tempo real, inteligência artificial e poder de computação certamente promoverão uma revolução, sob todos os aspectos. Queremos com a Campus Party, justamente, inspirar e, sobretudo, motivar e engajar as pessoas nesse novo contexto.

Eis, portanto, algumas das atrações que traremos para Brasília, entre os dias 14 e 18 de junho. Junte-se a nós!

1 – Vivenciar cinco dias com mais de 250 horas de conteúdo ao lado de pessoas de todo o país com gostos, afinidades e ideias que contribuam para o seu crescimento pessoal e profissional;

2 – Conhecer ações e modelos de desenvolvimento urbano e social que tem como base a tecnologia no Fórum de Cidadania Digital;

3 – No programa Startups & Makers, os empreendedores ou mesmo aqueles que sonham um dia em abrir um negócio terão a oportunidade de expor e conhecer novas soluções, fazer networking com os gênios que estarão na Campus Party, conhecer potenciais investidores, receber mentoria de profissionais experientes e gabaritados e quem sabe, em pouco tempo, transformar aquela ideia em um grande negócio. Além disso o programa Campus Future traz projetos de inovação de universidades que podem ser futuras Startups ou estar dentro de uma empresa em pouco tempo;

4 – Além de uma acirrada competição de drones na área aberta ao público, contaremos na Campus com a presença do cientista austríaco Horst Hörtner, um dos designer precursores de projetos baseados na interação humano-máquina;

5 – Explorar as infinitas possibilidades do movimento Do it yourself na Terra, no espaço e no além, com Matthew F Reyes, consultor estratégico que já foi um dos líderes de tecnologia da NASA;

6 – Depois do cyber ataque que assustou o mundo todo, a palestra do cientista de dados Ricardo Cappra ganha ainda mais importância na programação do evento. Vale muito a pena ouvir o que ele tem a dizer sobre como os filtros invisíveis da Internet estão transformando a sociedade, governos e países;

7 – E se pudéssemos tirar uma selfie com cheiro, uma smelfie? E se tivéssemos um batom que fizesse as plantas crescerem onde damos um beijo? Essas são algumas das possibilidades de experiências com biologia sintética que a designer do MIT Media Lab, Ani Liu, tratará em sua apresentação na Campus;

8 – Acompanhar os últimos avanços da flexibilização do copyright e das patentes de softwares com o papa do software livre, Richard Stallman;

9 – Não são só palestras: a Campus Party Brasília também vai contar com workshops, hackathons, jogos freeplay, além das clássicas bancadas com internet de alta velocidade;

10 – Acompanhar um jogo de futebol – com uma leve mistura de hóquei – entre robôs.

*por Tonico Novaes, Diretor Geral da Campus Party

Fonte: Virta