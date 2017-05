União Europeia afirma interesse em novos acordos comerciais com Brasil

08/05/2017 – Representantes da União Europeia (UE) afirmaram hoje, em Brasília (DF), que os países do bloco têm pleno interesse em novos acordos comerciais com o Brasil e o Mercosul, bem como em canalizar investimentos a projetos, em particular os que estabelecem o incremento ao transporte aéreo Brasil-Europa.

Ainda este ano, a alta cúpula da UE estará com o presidente da República, Michel Temer, e seus ministros para discutir estes e outros temas de interesse mútuo, como cooperação em turismo, discussões e compromissos para amenizar as alterações climáticas, acordos bilaterais, agenda sobre imigração, entre outros.

As informações foram dadas pelo embaixador da UE no Brasil, João Cravinho, e pelo embaixador de Portugal, Jorge Cabral, na abertura da “XV Semana de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília (UCB)”..

Este evento da UCB integra a “Semana da Europa”, realizada em várias partes do Brasil e do mundo com objetivo de celebrar a criação da União Europeia, em 9 de maio, e destacar suas realizações em prol das relações internacionais em seus vários aspectos, como político, econômico e social.

Também participaram da abertura embaixadores da Bélgica e da Eslováquia, além do pró-reitor Acadêmico da UCB, Daniel Rey de Carvalho, do diretor da Escola de Gestão e Negócios da UCB, André Luiz Cavalcante, e da coordenadora do curso de Relações Internacionais da UCB, Rosana Tomazini.

Segundo o embaixador português, Jorge Cabral, o Brasil “é o melhor parceiro comercial da América Latina para a União Europeia” e também o país que merece maior atenção na hora de direcionar investimentos dos europeus.

Brasil precisa eliminar barreiras para o comércio, recomendam embaixadores

Mas, segundo Cabral, o Brasil precisa avançar para derrubar “barreiras alfandegárias e não alfandegárias”, que inibem um maior incremento dos negócios entre o país e as nações europeias. João Cravinho fez coro ao embaixador de Portugal: segundo ele, as barreiras tornam o comércio e o trânsito de mercadorias entre países europeus distantes entre si muito mais ágil do que entre os realizados entre os estados brasileiros.

“Tanto o Brasil quanto a União Europeia precisam se adaptar às mudanças que ocorrem no mundo. Se pudermos nos adaptar juntos, melhor”, afirmou o embaixador da UE. “O Brasil tem as portas da Europa abertas por meio de Portugal; com nosso apoio os brasileiros poderão fazer negócios com a União Europeia”, afirmou o embaixador de Portugal.

Universidade Católica celebra conteúdo fora da sala de aula

Sediar eventos como a “Semana da Europa”, com a presença de quatro embaixadores e extensa programação de debates de alto nível, reforça a internacionalização da UCB, pontuou pró-reitor Acadêmico, Daniel Carvalho. “Mantemos 58 convênios internacionais, que favorecem o intercâmbio de nossos professores e alunos”, informou. A UCB integra uma ampla rede internacional de instituições de ensino superior, presentes em países como Chile e Itália.

Carvalho acrescentou que a programação da XV Semana de Relações Internacionais faz parte do novo modelo acadêmico da Universidade. A Instituição reserva expressivo percentual de aulas fora da tradicional sala de estudos. “Apoiamos todo evento que provoca debates. Queremos romper o conceito que ensino só é possível dentro de sala. Isso acabou. O maior aprendizado acontece quando é possível integrar série de ações dentro da universidade”, afirmou.

