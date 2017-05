Novo serviço online permite localizar espaços e garagens

09/05/2017 – Guardar a mobília ao voltar para a casa dos pais, durante um intercâmbio ou ao reformar o escritório – ou até mesmo o lar – pode ser um desafio, principalmente para quem mora em grandes cidades. Pensando nessas situações, a plataforma Cabemcasa (www.cabemcasa.com.br), um serviço online de guarda-volumes e garagens, acaba de ser lançada. O site foi criado para conectar usuários que desejam armazenar objetos àqueles que dispõem de espaços para tal, sejam quartos, depósitos ou outros.

“Pretendemos otimizar o uso dos espaços urbanos conectando usuários com locais inutilizados àqueles que precisam armazenar seus objetos de forma segura, próxima e mais em conta do que um self storage tradicional”, explica o CEO João Paulo Albuquerque que, junto a Marlon Pascoal, criou o site. Albuquerque conta que teve a ideia após sofrer para encontrar um espaço para guardar os móveis do seu escritório durante uma reforma.

Além de quartos, a plataforma também oferece vagas em garagens para acomodar veículos, barcos ou jet-skis, por exemplo. Para disponibilizar um espaço na Cabemcasa e se tornar o que a empresa denomina “guardião”, é necessário adicionar uma descrição do cômodo – incluindo suas dimensões –, apontar por quanto tempo estará disponível e estabelecer o valor da locação.

Os usuários em busca de espaços de armazenamento não precisam se deslocar quilômetros até depósitos que geralmente ficam longe do centro. Basta acessar o Cabemcasa e procurar as opções mais próximas à sua residência ou ao seu local de trabalho. Para auxiliar na escolha do guardião correto, o site possui um ranking de zero a cinco estrelas, bem como avaliações de quem já utilizou aquele espaço.

Ao selecionar o guardião desejado, o usuário discrimina o intervalo de tempo em que utilizará o local em um calendário. O pagamento é realizado por meio da própria Cabemcasa. Além disso, caso o “aluguel” do espaço se estenda por mais tempo, a cobrança será feita mensalmente. Não é preciso arcar com o valor total da locação no ato.

O anúncio do espaço na Cabemcasa é gratuito. A empresa cobra somente uma taxa sobre o valor recebido com a locação. A plataforma pode ser acessada exclusivamente pela web e está disponível para todo o Brasil, com forte presença em São Paulo e Rio de Janeiro.

Fonte: PressWork