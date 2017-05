Mineradoras se manifestam pela continuidade da atual política pública setorial

26/05/2017 – Em nota oficial, o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) manifestou posicionamento das principais mineradoras que atuam no Brasil pela continuidade da política pública setorial em curso pelo Ministério de Minas e Energia. O posicionamento está a seguir, na íntegra:

Comunicado ao Brasil

Neste momento em que o Brasil vivencia incertezas e grandes preocupações quanto ao seu futuro, o IBRAM, após consultas às demais entidades associativas da mineração, vem a público manifestar que qualquer sentimento momentâneo de desânimo deve ser suplantado imediatamente por ações assertivas, que renovem o ímpeto dos setores produtivos.

Uma dessas iniciativas afirmativas deve ter como foco fortalecer as diversas cadeias produtivas que geram emprego, renda e divisas.

A indústria da mineração, por exemplo, está situada na base fomentadora de matérias-primas para tais cadeias produtivas; é um indispensável alicerce para o desenvolvimento sustentável de longo prazo do Brasil.

Estabelecer horizontes serenos para a atuação da mineração é, portanto, um dos passos iniciais visando o atendimento a medidas que estimulem toda a produção industrial, inclusive a agroindustrial, com inegáveis reflexos positivos no atacado, no varejo e nos serviços.

É justamente o que o Ministério de Minas e Energia vem buscando atingir, a partir da implantação do programa de revitalização da indústria mineral brasileira.

A instabilidade política não deve ser obstáculo à continuidade da atual política pública setorial para a mineração. Após muitos anos, vislumbra-se, com esta política, a retomada de um cenário de segurança jurídica, com respeito aos contratos e direitos adquiridos, bem como de atratividade de investimentos.

São sinalizações adequadas e necessárias para que o Brasil possa recuperar uma posição mais consolidada nos mercados internacionais e estabelecer novo ciclo positivo aos negócios minerais, com as devidas contribuições para a estabilidade econômica e a promoção social.

Crença no sucesso e otimismo devem ser os norteadores para que o País, como já o fez no passado, supere a crise atual. O IBRAM, seus dirigentes e empresas associadas estão à disposição do Brasil.

Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM