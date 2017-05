Importação de lácteos é a menor nos últimos 13 meses

24/05/2017 – O ritmo de queda das importações foi o destaque de abril para o setor lácteo brasileiro. A análise é da Associação Brasileira de Laticínios – Viva Lácteos. “O total dispendido com as compras externas em abril, US$ 47 milhões, é o menor valor dos últimos 13 meses. Com isso, a tendência de recuo nas aquisições permanece. Esse cenário revela o registro de, praticamente, um semestre de reduções consecutivas com os dispêndios no exterior”, destaca Marcelo Martins, diretor executivo da Viva Lácteos. Segundo Martins, um termômetro deste fato é a importação de leite em pó. Em abril o montante vindo de outros países (9 mil toneladas) foi a menor quantidade internalizada dos últimos 14 meses, ou seja, fevereiro de 2016.

O saldo da balança comercial neste ano é deficitário em US$ 167,1 milhões, apesar de o faturamento ter apresentado resultado 10% melhor em relação ao mesmo período de 2016 (US$ 44 milhões em vendas em 2017, contra US$ 40 no ano anterior).

Com relação às exportações, as vendas para o mercado internacional, no mês de abril, recuaram para o patamar de US$ 5 milhões, ante os US$ 13 milhões de março, motivados principalmente pela queda na comercialização de leite condensado, mesmo sendo este item ainda o mais comercializado. Os números se equiparam ao mesmo cenário registrado em abril de 2016, quando foram embarcados US$ 5,6 milhões. Os principais destinos no primeiro quadrimestre foram Venezuela (US$ 8,15 mi), Arábia Saudita (US$ 5,28 mi) e Estados Unidos (US$ 4,98 mi).

Fonte: Viva Lácteos / Foto: Canal Rural