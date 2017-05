Brasília receberá Campus Party em junho

26/05/2017 – Brasília sediará etapa da Campus Party de 14 a 18 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. É a maior experiência tecnológica do mundo que reúne jovens geeks em um festival de inovação, criatividade, ciência, empreendedorismo e universo digital. Os ingressos já estão esgotados.

O projeto que já ajudou mais de 1000 empresas embrionárias no país irá selecionar 50 startups, sendo 25 em Growth Stage – ou seja, empresas em estágio mais avançado, com uma equipe robusta e desenvolvida, produtos lançados no mercado, com ou sem investimento e que já possuam faturamento. E, outras 25 em Early Stage – projetos pouco avançados, com equipes bem definidas, primeiros protótipos criados e ainda testados que não receberam investimento.

Oportunidade para expor negócios

“No programa Startups & Makers os empreendedores terão a oportunidade de expor seu negócio, fazer networking, conhecer potenciais investidores, receber mentoria de profissionais experientes e gabaritados e quem sabe, em pouco tempo, transformar aquela ideia em um grande negócio”, explica Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party Brasil.

Desde 1997

A Campus Party Realizada pela primeira vez em 1997, na Espanha, a Campus Party conta hoje com mais de 475 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos e em 2017, terá edições em Portugal, Itália, Singapura e África do Sul.

Serviço:

Campus Party Brasília

De 14 a 18 de junho de 2017

Tema: Países Inteligentes

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília-DF

Fonte: Virta / Foto: site Campus Party