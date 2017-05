Bancorbrás apóia Spotter Day 2017 em Brasília

26/05/2017 – Este ano, o Aeroporto de Brasília comemora 60 anos. Para celebrar este momento, será realizada uma edição especial do maior evento de fotografia Aeronáutica do Brasil, o Spotter Day, e contará com o apoio da Bancorbrás.

O “Spotter Day – Edição Especial 60 anos do Aeroporto de Brasília”, é uma ação para fotógrafos profissionais, amadores e apaixonados por imagens de aeronaves, pousos e decolagens. O evento pretende aproximar esse público do Aeroporto de Brasília e dar a eles a oportunidade de fotografar em espaços inusitados e restritos do Terminal.

O Spotter Day vai acontecer no dia 27 de maio de 2017, das 6h às 10h, no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek. Mais informações podem ser acessadas no link: http://www.bsb.aero/hotsites/2017/spotter-edicao-60anos/

Fonte: Bancorbrás